Инженерия без границ

Единственный на сегодняшний день Региональный центр выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Бурятия «Асториум» открыли в Улан-Удэ два года назад в рамках реализации Национального проекта «Образование». Обучение по 291 образовательной программе уже прошли более 3,5 тыс. детей.

Национальные проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году, затронули ряд направлений и навсегда изменили жизнь в регионах. В Бурятии в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» распахнул двери Региональный центр «Асториум».

«Асториум» создан с учетом опыта фонда «Талант и Успех» по созданию и развитию образовательного центра «Сириус». Своеобразным ядром центра является лабораторный комплекс, где размещаются лаборатории агро- и биотехнологий, органической и неорганической химии, физики, искусственного интеллекта, дизайна, математики, а также лаборатории робототехники и мехатроники, беспилотных летающих аппаратов и другие.

Работа регионального центра предполагает круглогодичный режим. В нем обучаются дети со всех районов республики. Образовательные программы рассчитаны на 10 - 21 день и включают как занятия по интенсивным образовательным модулям, так и регулярные образовательные программы. Совместно с партнерами центра в прошлом году проведено 42 региональных мероприятия, направленных на выявление талантливых и одаренных детей, объединивших 6 348 школьников.

Инженерный профиль

По поручению главы нашей республики, исходя из оценки существующего дефицита кадров, было принято решение о создании как минимум трех профориентационных кластеров. Если конкретнее, то медицинского, педагогического и инженерного. В конце 2023 года совместно с БГСХА успешно реализована «Агросмена» для школьников, обучающихся в агроклассах школ республики.

Система инженерных классов ориентирована на подготовку со школьной скамьи будущих квалифицированных специалистов для промышленных предприятий по всей России, учитывая растущую потребность рынка в авиационных работах и цифровой трансформации промышленности. Специализированные классы призваны сделать переход из школы в вуз более плавным и осмысленным, в ходе обучения детей готовят к вступительным испытаниям.

- Когда мы говорим о профильном образовании, то должны понимать четкую связку «школа – вуз - предприятие». Именно от результата взаимодействия этих ступеней зависит успех. Поэтому индустриальными партнерами нашего центра выступают Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение и другие ведущие предприятия республики. А образовательный партнер - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, - говорит руководитель РЦ «Асториум» Зоя Баганникова.

В республике на базе 12 школ создано 24 инженерных класса. Всего в программах центра «Асториум» за два года по инженерному профилю прошли обучение 432 школьника.

Инженерный профиль в региональном центре «Асториум» охватывает более широкий спектр знаний, поскольку он имеет еще и авиационный профиль. Это значит, что дети изучают робототехнику, конструкторское направление, программирование, трехмерное моделирование и еще многое другое.

- В лаборатории проектирования и 3D-моделирования РЦ «Асториум» мы закладываем навыки именно программирования. Сейчас очень много появляется сфер, где присутствие человека практически минимально. В стране идет развитие в сторону автоматизации. А чтобы понимать ее принципы, надо начать с банального изучения компьютера. Потому что как только человек осваивает принципы работы компьютерной системы, дальше он может разбираться буквально во всем. Поскольку все технические вещи работают одинаково, - объясняет преподаватель РЦ Анатолий Дульский.

В качестве примера можно рассмотреть принцип работы беспилотных летательных аппаратов. БПЛА могут обладать разной степенью автономности. От управляемых дистанционно до полностью автоматических. А также различаться по конструкции, назначению и множеству других параметров. Однако управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд, которые изначально прописывались с помощью компьютера. Несмотря на сложность конструкции, все базовые вещи создавались людьми вручную.

- Беспилотный летательный аппарат - это та же самая робототехника, которую мы проходим с нуля от и до. Проще говоря, БПЛА-роботы, но летающие. А значит их тоже нужно программировать и конструировать. Принципы одинаковы, - говорит преподаватель РЦ Анатолий Дульский.

На базе «Асториума» уже успешно проходили тренировки по управлению беспилотными летательными аппаратами в двух прошлых сезонах Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности».

Одним из многих плюсов изучения инженерного и технологичного направлений является дальнейшая возможность работать по профессии дистанционно. При этом оставаясь востребованным специалистом.

- Информационные технологии не привязаны к определенному месту. Я знаю многих людей, кто работает в крупных компаниях нашей страны, но при этом физически находится в отдаленных регионах. Наш центр дает азы в технологическом направлении и помогает продвигаться по нему дальше, - отмечает преподаватель РЦ Анатолий Дульский.

На данный момент у некоторых людей есть мнение, что подобного рода специалистов по программированию более чем достаточно. Однако это не так. Программирование делится на очень широкий спектр направлений и поднаправлений. Если человек умеет разрабатывать мобильные приложения, это не означает, что он может так же профессионально работать в стандартной программе «1С».

- Мы вступили в проект «Инженерные классы» в 2022 году. Сотрудничество с центром для нас очень важно. Сейчас для страны техническое образование в приоритете. Специалистов по данному профилю мало. Наши дети с большим удовольствием посещают занятия. Получают базу предпрофильного обучения по инженерным направлениям. Эти занятия являются своего рода введением в профессию. После окончания школы ребята смогут переложить свою любовь к технике на дальнейшее обучение в вузах. Уже сейчас многие ученики говорят о том, что выберут именно инженерные специальности, - отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 32 Надежда Тимофеева.

Классы МАОУ СОШ № 32 довольно большие. Детей разделили на две подгруппы, из них каждая посещает занятия в региональном центре «Асториум» два раза в неделю. Стоит отметить, что обучение проходит во внеурочное от основной школьной программы время.

- Мне все здесь нравится. Обучаюсь уже второй год. Изучаем мы очень многое. Например, язык программирования Scratch. Это визуально-блочный язык программирования, созданный для школьников. Кроме этого, мы придумывали своих роботов. Собирали их из робототехнических деталей конструктора VEX. А потом учились программировать наши модели. Я планирую в будущем выбрать инженерную профессию или уйти полностью в программирование, - делится планами ученик 6-го класса СОШ № 32 Алдар Дамбаев.

В сентябре 2023 года подписано соглашение о сотрудничестве с руководством Гусиноозерской ГРЭС - генеральным директором М. Ю. Человечкиным. В результате соглашения реализована ДООП «Занимательная энергетика» для школьников инженерных 9-х классов. Школьники прошли обучение по энерго- и теплоэнергетике, изучили принципы работы электрических машин, создание макетов и 3d-моделирование объектов теплоэнергетики, а также посетили Гусиноозерскую ГРЭС. По итогам программы каждый участник программы защитил проекты.

Площадка для реализации федеральных проектов

Стоит отметить, что на базе центра «Асториум» проходит много конкурсов и олимпиад. Участие в них помогает детям пополнять свое персональное портфолио, которое имеет большое значение при поступлении в лучшие вузы страны.

«Большие вызовы», «Сириус. Лето: начни свой проект» - это всероссийские конкурсы научно-технологических проектов для старшеклассников и студентов СПО, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. В 2024 году «Асториум» вновь станет региональной площадкой для реализации двух федеральных проектов: многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и конкурса «Кадры для цифровой промышленности».

- Участие в профориентационных программах инженерного профиля позволяет обучающимся развить дополнительные физико-математические и инженерно-технические компетенции. А также обеспечивает их опытом проектной работы и пониманием перспективных задач авиационной или энергетической отрасли, что позволит достичь необходимого уровня подготовки для продолжения обучения в ведущих профильных вузах и дальнейшей работы в организациях авиастроительного комплекса или иных индустриальных компаниях. Но также мы стараемся вовлекать детей в олимпиады, конкурсы, соревнования, турниры. Все эти события сегодня дают детям больше возможностей при поступлении. Но главное - мы та среда, которая дает раскрыть свои возможности каждому, - говорит руководитель РЦ «Асториум» Зоя Баганникова.

Макар Захаров, «Номер один».

Фото: пресс-служба правительства РБ