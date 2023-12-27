Прооперировать грыжу через несколько проколов

Если отмотать время всего на лет десять назад, то слово «операция» внушало людям страх, боязнь и, конечно, ассоциировалось с большими рисками. Даже распространенная паховая грыжа могла обернуться двумя-тремя неделями на больничной койке, месяцем восстановления и непредвиденными последствиями.

Медицина, как и большинство сфер нашей жизни, сейчас шагнула далеко вперед. На помощь врачам приходит современное оборудование, новые методы лечения и даже искусственный интеллект. Сегодня своими успехами спешат поделиться врачи главной больницы республики.

Одно из последних достижений – развитие малоинвазивной хирургии, которая уверенно начинает занимать лидирующие позиции не только в абдоминальной, но и в нейрохирургии, торакальной и сердечно-сосудистой хирургии. Врачи РКБ постоянно работают над внедрением и освоением новых методик, которые позволяют сократить время восстановления, уменьшить болевой синдром и возможные осложнения.

С межпозвонковыми грыжами врачи нашей больницы сталкиваются постоянно, в год по этому поводу проводится более 250 операций, а значит актуальность совершенствования методики высока. Так, в ноябре этого года новый способ оперативного лечения данного заболевания успешно внедрили нейрохирурги РКБ им. Н. А. Семашко. Так называемые эндоскопические операции были выполнены сначала под кураторством приглашенного специалиста из Санкт-Петербурга, а затем и самостоятельно.

«Операция также проводится со спины. Разрез кожи меньше, мышцы не рассекаются, а раздвигаются специальными дилятаторами. Устанавливается тубус с эндоскопом и проводится удаление грыжи диска. Принципиальных отличий между микрохирургическим и эндоскопическим методом нет. Послеоперационное ведение схожее, но эндоскопия менее травматична для мягких тканей и мышц, позволяет более полноценно обследовать область диска, так сказать, «заглянуть за угол», и, по статистике, наблюдается меньше осложнений», - прокомментировал Василий Хунданов, заведующий нейрохирургическим отделением РКБ им. Н. А. Семашко.



Еще одна, довольно распространенная патология, с которой жители Бурятии обращаются к хирургам РКБ (порядка 200 операций в год) – это паховые грыжи и грыжи брюшной полости, для которых характерно выпячивание или выход внутреннего органа из той области, где он должен находиться в норме. В этом случае уже на протяжении 30 последних лет хирурги РКБ им. Н. А. Семашко идут рука об руку с современными технологиями, совершенствуя методы лечения.

Так, в 2020 году внедрены видеоэндоскопические оперативные вмешательства. Данные методы значительно снизили риски возникновения осложнений, но все же они оставались, так как хирурги работают внутри брюшной полости.

Добиться максимально малотравматичного лечения этого распространенного заболевания стало целью наших врачей. Так, с октября 2023 года впервые в Бурятии уже выполнено сразу три современных вида вмешательства при грыжах. Их суть – операция проводится также из небольших проколов, однако для установки сетчатого имплантата хирургам не нужно входить в брюшную полость, работа проводится в пределах брюшной стенки, то есть органы не травмируются.

- Данные методики позволяют достоверно снизить риск развития инфекционных осложнений, а также имеют такие преимущества, как лучший эстетический эффект, более быстрая реабилитация и меньшая длительность пребывания пациента в стационаре. Установка сетчатого имплантата не рассекая мышц в сочетании с сепарационной пластикой характеризуется меньшим риском рецидивов и гнойных осложнений по сравнению со всеми другими позициями имплантата и позволяет закрывать одновременно несколько грыж, а также большие по площади дефекты брюшной стенки, - прокомментировал Баир Хабинов, врач-хирург хирургического отделения РКБ им. Н. А. Семашко.

Нам удалось пообщаться с пациентами отделения, которым выполнены данные операции.

- Операция у меня прошла 20 ноября. Без разрезов, только проколы. В обед прооперировали, к вечеру я уже вставала, ходила. Болезненных ощущений не было, все аккуратненько. Каждое утро у нас обход, врачи постоянно интересуются самочувствием, все очень внимательные, кормят хорошо и чисто, - рассказала Татьяна Фоминична.

- У меня паховая грыжа обнаружилась во время прохождения диспансеризации. Я даже не подозревал об этом, никак не ощущал. Но как только узнал о диагнозе, сразу понял, что симптомы были уже давно, но я не придавал им значения: то ногу потянет, то боль после физических нагрузок. Далее обратился на прием к хирургу РКБ, встал в очередь на операцию. После операции чувствую себя хорошо, с каждым днем становится все лучше, - также поделился Иван Александрович.

В Бурятии продолжают развиваться малоинвазивные оперативные вмешательства, улучшается процесс оказания медицинской помощи и ежегодно внедряются все новые и новые методы диагностики и лечения. Все это делается для того, чтобы нашим уважаемым землякам не приходилось выезжать за пределы региона, а можно получать высококвалифицированную помощь именно дома, где, как часто говорят наши пациенты, «и стены помогают».

Иван Иванов, «Номер один».