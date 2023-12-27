Учиться меньше - знать больше

Федеральный проект «Профессионалитет», действующий в рамках нацпроекта «Образование», стал одной из инициатив социально-экономического развития нашей страны до 2030 года. Его задача заключается в создании образовательно-производственных кластеров, которые представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики.

Экспериментальное нововведение

С 1 сентября 2022 года в средних специальных учебных заведениях страны стартовала федеральная экспериментальная программа «Профессионалитет». Это нововведение в системе образования, которое реализовывается в колледжах и техникумах с 2022 по 2024 год. Его цель заключается в оптимизации учебных планов и приближении их к запросам работодателей. Также новая система «Профессионалитет» предлагает сокращение времени обучения. Что позволяет получить востребованную профессию в сжатые сроки вместе с гарантированным трудоустройством.

Заказчиком набора компетенций в программе «Профессионалитет» выступает будущий работодатель. Именно поэтому представителей предприятий и организаций активно привлекают к участию в образовательном процессе. Чтобы студенты могли получить те знания и умения, которые нужны на рынке труда больше всего. О своем интересе и участии в проекте «Профессионалитет» уже заявили Министерство промышленности, «Росатом», «Сибур», «Русагро», «РЖД» и другие крупные российские концерны.

Стоит отметить, что весь кадровый состав образовательно-производственного кластера - педагогические работники, мастера производственного обучения, представители управленческих команд и прочие - проходят обучение по компетенциям, необходимым для эффективной реализации федерального проекта «Профессионалитет». Они получат педагогические, производственные, управленческие навыки, навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики.

Реализация через «Железные дороги»

В 2022 году для образовательных учреждения прошел конкурсный отбор на получение субсидий из федерального бюджета. Которые предназначались для дальнейшей поддержки развития образовательно-производственных кластеров на основе интеграции организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и действующих в реальном секторе экономики.

В Бурятии победителями стали две профессиональные образовательные организации, каждая из которых получила грант. Одна из них - Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта, который является филиалом Иркутского государственного университета путей сообщения. Сейчас колледж готовит специалистов по направлению «Железнодорожный транспорт» и тесно сотрудничает с компанией «Российские железные дороги».

- Участниками федерального проекта «Профессионалитет» мы стали в 2022 году. Также мы были первыми, кто выиграл грант на реализацию данной программы. Сейчас мы осваиваем ее по четырем специальностям: «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», «Электроснабжение», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «Автоматика и телемеханика на транспорте», - сообщила и. о. директора Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта - филиала ФГБОУ ВО ИрГУПС (УУКЖТ ИрГУПС) Ольга Иванова.

Конкретные вышеуказанные специальности были выбраны не случайно. Они и раньше входили в перечень предлагаемой образовательной программы колледжа, однако теперь по этим направлениям реализуется обучение по двум направлениям.

- Обучение идет по базовой программе и по программе «Профессионалитет». Для нововведения и некой модернизации выбраны именно эти специальности, поскольку они были указаны в заявке от РЖД. Именно они выступили инициаторами того, чтобы обучение по программе «Профессионалитет» реализовывалось по этим направлениям. Теперь в рамках этих специальностей мы выдаем ряд рабочих профессий. Если по базовой программе - то одну. А если студент поступил на программу «Профессионалитет», то мы даем три профессии в рамках специальности, - рассказала Ольга Иванова.

По данной программе обучение в Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта, который является филиалом Иркутского государственного университета путей сообщения, по базовой программе составляет три года и десять месяцев. А по программе «Профессионалитет» - всего три года и шесть месяцев.

- Положительная сторона реализации федерального проекта заключалась в финансовой поддержке. На выигранный грант нам удалось закупить для колледжа высокотехнологичное современное оборудование. Сейчас у нас есть возможность обучать на нем всех наших студентов, - говорит Ольга Иванова.

Самым значимым из всего приобретенного для колледжа оборудования стал тренажер в виде кабины локомотива. Он представляет собой полную копию органов управления с полнофункциональной приборной панелью. В том числе тренажер обладает обзором, аналогичным реальной кабине локомотива. Это переносит процесс обучения на новый уровень и позволяет студентам отрабатывать весь спектр работ и различные нестандартные ситуации, возникающие на подвижном составе.

- Это уникальная техника, в которой демонстрируется на экранах реальный отрезок пути железной дороги. С помощью этого тренажера ребята учатся тому, как они должны себя вести на рабочем месте. А также сталкиваются с разными ситуациями и принимают решения. Однако данное оборудование ни в коем случае не должно простаивать. Именно поэтому наш колледж пошел дальше. Мы предлагаем свои услуги для повышения квалификации работников железной дороги. Они тоже могут приходить к нам и на нашем оборудовании оттачивать свои навыки, - поделилась и. о. директора Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.

Студенты колледжа, поступившие на программу «Профессионалитет», учатся по целевым договорам. Это означает, что каждого студента готовят к дальнейшей работе на конкретном предприятии. А точнее, к трудоустройству в РЖД.

Профессионалитет в перспективе

Конкурсный отбор прошел и ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» по отрасли «Лесная промышленность». Еще одним успешным участником в 2023 году по реализации проекта стало ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум» по отрасли «Машиностроение». Его социальным партнером выступает АО «Улан-Удэнский авиационный завод». В программе проекта завялены две специальности, на которые выделили аж 75 бюджетных мест. По итогам освоения основных образовательных программ выпускники получат рабочие квалификации: «Оператор станков с ЧПУ», «Слесарь механосборочных работ» и «Сборщик клепальщик».

Подводя итоги, хотелось бы обратить внимание на то, что до 2024 года на реализацию проекта «Профессионалитет» из федерального бюджета планируется выделить около 30 млрд рублей. Это позволит перечню отраслей и кругу участников проекта расширяться дальше. Так, в 2023 году в «Профессионалитет» влился еще ряд новых отраслей. Планируется, что число кластеров достигнет 210 до конца года.

На сегодняшний день в рамках конкурсного отбора на предоставление в 2024 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных кластеров в Минпросвещения России направлено еще семь заявок. Победители смогут получить финансирование и направить его на развитие своих образовательных учреждений в рамках федерального проекта «Профессионалитет».