100 лет на страже здоровья

Здравоохранению Бурятии исполнился целый век. 100 лет назад в республике было 240 больничных коек и 23 врача. Сегодня в Бурятии почти 6,5 тыс. коек и более 3 200 врачей. С какими результатами медицина в Бурятии отмечает столетний юбилей и какие цели намечены на будущее развитие - об этом в нашем материале.

В 2023 году в рамках исполнения национального проекта «Здравоохранение» реализуются восемь региональных проектов с общим финансированием 1 млрд 81 млн руб., в том числе из республиканского бюджета – 37,7 млн руб.

Борьба за жизни

Пожалуй, главный показатель, по которому можно оценить, на каком уровне в регионе находится медицина – это продолжительность жизни. В 2023 году в Бурятии она достигла 69,9 года. Это выше прошлогоднего показателя, тогда было 69,4 года.

С другой стороны, смертность населения с 2019 года снизилась и за девять месяцев 2023 года составила 11,6 на 1 000 населения. В прошлом году, для сравнения, уровень смертности был гораздо выше: 12,5 на 1 000 населения. Среди регионов с самой низкой смертностью Бурятия занимает 3-е место в Дальневосточном федеральном округе и 23-е место по России. Более того, в этом году на отрезке в девять месяцев установлен исторический минимум младенческой смертности – 3,3 промилле. При этом за аналогичный период 2022 года – уровень равнялся 6.

Конечно, в этом большая заслуга наших медицинских работников, которые каждый день спасают жизни людей. Но при этом нельзя забывать и про масштабное обновление инфраструктуры, а также развитие новых технологий.

Новые технологии

К примеру, в республике продолжает реализовываться региональный проект «Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2023 году по линии санитарной авиации воздушным транспортом эвакуированы 454 человека. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.

После получения в 2021 году Республиканской клинической больницей им. Н. А. Семашко лицензии для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «трансплантация» на сегодня успешно проведены восемь родственных трансплантаций почки.

Профосмотры, диспансеризация — это залог снижения смертности и заболеваемости. Поэтому очень важны для Бурятии такие региональные проекты, как «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В этом году диспансеризацию и профосмотры прошел каждый второй житель республики. Для повышения доступности медицинской помощи в поликлинике РКБ им. Н. А. Семашко организованы приемы врачей-кардиологов в формате кардиодиспансера.

Благодаря диспансеризации и профилактическим осмотрам в Бурятии удалось провести исследования, направленные на раннее выявление злокачественных новообразований наиболее распространенных локализаций: шейки матки, молочных желез, предстательной железы, толстого кишечника и прямой кишки, пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, кожи, слизистых губ, ротовой полости, щитовидной железы, лимфатических узлов. Раннее выявление злокачественных новообразований с 2019 года возросло на 10% и составило почти 56% (2019 – 46,3%).

Для того чтобы создать условия для здорового образа жизни, медики проводят выезды в формате «Агитпоезд «Тур здорового образа жизни» и «Единый день профилактики». В числе прочего во время этих выездов проводятся обследования взрослого населения по выявлению факторов риска, а также проходит онлайн-обучение населения в Школах здоровья.







Главное - дети

В последние годы в России главным трендом стала поддержка семей с детьми. Здравоохранение не осталось в стороне. Так, благодаря региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», с 2019 по ноябрь 2023 года за счет родовых сертификатов медицинскую помощь получили 60,54 тыс. женщин.

В медицинских организациях прошли профилактические осмотры подростков от 15 до 17 лет. Девочек осматривали акушеры-гинекологи; мальчиков - детские урологи-андрологи. Всего за 11 месяцев этого года осмотрено 24 674 подростка.

Повышается и качество знаний медиков, чья работа связана с материнством и детством. Так, в 2023 году открылся симуляционный центр на базе ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» для повышения квалификации специалистов, оказывающих медицинскую помощь в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

Открытие за открытием

Все жители республики видят, как меняется инфраструктура здравоохранения. За последние годы произошли видимые изменения: по всей Бурятии появились новые медучреждения, ремонтируются и оснащаются уже существующие.

Только в 2023 году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» приобретено и смонтировано шесть быстровозводимых модульных конструкций в Кижингинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском и Хоринском районах. Еще на пяти объектах проведен капитальный ремонт.

Открылась детская поликлиника Кяхтинской ЦРБ. В новом здании предусмотрено: четыре участка для приема педиатров, процедурный кабинет, фильтр-бокс с отдельным входом, помещения для медицинского и технического персонала, созданы комфортные условия для качественного оказания медицинских услуг детям.

В поселке Онохой начала работу поликлиника Заиграевской ЦРБ на 150 посещений в день, которая обслуживает не только жителей самого Онохоя, но и близлежащих населенных пунктов. Площадь здания – 2 000 квадратных метров.

Всего же только за 2023 год построено и капитально отремонтировано 28 объектов.

В этом году за счет средств республиканского бюджета выкуплено здание площадью 2100 кв. м для поликлиники в 115 квартале, которая откроет свои двери в 2024 году и будет обслуживать почти 30 тыс. жителей сотых кварталов.

Современная техника

Огромная работа проведена по оснащению медицинских учреждений. Например, продолжилась модернизация автопарка организаций здравоохранения республики. Приобретено 100 легковых автомобилей марки Lada-Granta, Lada-Cross Lada Niva Legent, «УАЗ». Еще 21 автомобиль - скорой медицинской помощи класса «В», восемь передвижных медицинских комплексов, в том числе для Городской поликлиники № 2 и Городской больницы № 4.

Идет обновление медицинской техники: за прошедший год поставлено 1 084 единицы медоборудования. Так, по программе «Модернизация первичного звена» приобретено: 581 единица медицинского оборудования, в том числе два компьютерных томографа для Кабанской и Гусиноозерской ЦРБ.

Идет поддержка и в рамках региональных проектов. Например, по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» продолжается оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений. На это направлено более 58 млн рублей. Закуплено оборудование для ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ», реабилитационное оборудование для ГАУЗ «РК БСМП им. В. В. Ангапова», ангиографический комплекс для ГАУЗ «РКБ им. Н. А. Семашко» - жизнеспасающий аппарат при остром инфаркте миокарда.

В рамках еще одного регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» идет переоснащение оборудованием Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера и Детской республиканской клинической больницы, оказывающих онкологическую помощь. На 34 млн рублей приобретено: современное эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппарат экспертного класса, иммуноферментный анализатор, анализатор мочи и др.

В рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» на сумму 161,8 млн рублей дооснащены РКБ им. Семашко и Иволгинская ЦРБ. Еще один федеральный проект - «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» - позволил дооснастить медицинские организации на сумму около 4,5 млн рублей.

Кроме того, происходит и развитие инфраструктуры для подготовки медицинских кадров. Так, в уходящем году за счет «дальневосточной» субсидии приобретено здание для Республиканского базового медицинского колледжа имени Э. Р. Раднаева общей площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. В новом здании организовано обучение 250 студентов в смену. Размещены кабинеты акушерского дела, фармации, экстренной неотложной помощи, хирургии, реабилитации.

Буквально на днях состоялась экспериментальная доставка беспилотным летательным аппаратом лекарственных средств из Улан-Удэ в село Хасурта Хоринского района.

Кадровый вопрос

К слову, работа над подготовкой кадров сегодня актуальна как никогда, учитывая нехватку специалистов, с которой столкнулась не только Бурятия - это общефедеральная проблема.

Большой прорыв в этом году произошел в части подготовки студентов по квотам: на федеральном уровне одобрили заявку минздрава республики на обучение 294 студентов в 13 медицинских вузах России. Для сравнения, в 2022 году было всего 192 квоты. Этой осенью по квотам на обучение поступили 279 абитуриентов (в 2022 году – 185). По программе ординатуры от Бурятии поступили 88 человек.

Всего же на данный момент, с учетом поступивших в предыдущие годы, обучается свыше 900 студентов-целевиков в медицинских вузах (в том числе более 260 студентов в БГУ), а также 164 целевика-ординатора.

Количество бюджетных целевых мест для подготовки средних медицинских работников в 2023 году увеличено на 225 и составило 495 мест (252 - Республиканский базовый медицинский колледж, 218 – Байкальский базовый медицинский колледж, 25 мест - Новобрянский филиал ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум», подведомственный Министерству образования Бурятии).

Также в Бурятии работает «Медицинский рабфак». По результатам поступления на 2023 - 2024 учебный год принято 30 абитуриентов в основной состав и 14 - в резервный. В 2023 году по результатам 2022 - 2023 учебного года эти подготовительные курсы успешно окончили 53 человека. 39 из них поступили в вузы, в том числе 33 - на лечебное дело. Это позволило увеличить количество врачей на 78 человек.

При этом кадровый вопрос решается не только через подготовку будущих специалистов. Власти работают и над тем, чтобы создать условия для уже практикующих медиков. На эту цель, к примеру, направлены такие федеральные программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2023 году по ним трудоустроены 67 врачей и 21 фельдшер.

Кроме того, к миллионным выплатам из федерального бюджета добавляются дополнительные. Так, если врач переезжает в город с населением до 50 тыс. человек (г. Гусиноозерск, г. Кяхта, г. Закаменск, г. Бабушкин), то ему предоставляются республиканские единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. В 2023 году на такие выплаты могут рассчитывать 13 врачей.

С 2022 года дополнительно предусмотрена еще одна единовременная выплата в размере 1 млн рублей из республиканского бюджета. Ее могут получить врачи дефицитных специальностей. Это врач анестезиолог-реаниматолог, врач акушер-гинеколог, врач хирург. Для этого им нужно устроиться в рамках программы «Земский доктор» в районы республики. Таким образом уже привлечено еще 11 врачей.

Что касается Улан-Удэ, то здесь выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей в 2023 году увеличены до 1 млн 130 тыс. рублей врачам и до 565 тыс. рублей средним медицинским работникам. На 1 ноября этого года выплаты получили 12 трудоустроенных врачей, которые окончили обучение, перешли из частных организаций или прибыли из других регионов.

Помогают медикам решать и жилищный вопрос. Так, в уходящем году 38 медицинских работников воспользовались такими мерами поддержки, как «Сельская ипотека» и «Дальневосточная ипотека». И это цифра только на 1 октября этого года.

Есть чем гордиться

Сегодня Республика Бурятия является лидером в области внедрения системы качества и безопасности медицинской деятельности. Не случайно в мае 2023 года 25 регионов страны посетили республику для изучения нашего опыта. Впереди много свершений - это полная цифровая трансформация отрасли с применением алгоритмов обработки исследований искусственным интеллектом.

На сегодня сертификаты качества имеют Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко, Бурятская республиканская станция переливания крови, Республиканский перинатальный центр, Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД, Городские поликлиники № 1, № 2, № 3, № 6, Стоматологическая поликлиника № 1, а также Детская стоматологическая поликлиника. В этом году сертификат качества получили: Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер, Республиканская клиническая инфекционная больница и Стоматологическая поликлиника № 2.

Но главное, конечно, это люди. Именно наши медики – это гордость республики. И они постоянно доказывают это самыми разными способами. К примеру, Дарья Мункоева - врач клинической лабораторной диагностики, заведующая лабораторией Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко, гл. внештатный специалист по лабораторной диагностике, кандидат медицинских наук. В 2023 году она заняла 1-е место во Всероссийском конкурсе врачей.

По итогам Всероссийского конкурса «Лучший врач, лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» победителями стали Анастасия Кожевина (медицинская сестра Городской больницы № 4 – «Лучшая участковая медсестра РФ»), Игорь Миронов (фельдшер Территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия – «Лучший фельдшер РФ»), Галина Дорошенко (медицинский лабораторный техник Кяхтинской центральной районной больницы – «Лучший лаборант РФ).

Все эти достижения доказывают, что наше здравоохранение по-прежнему эффективно защищает жизнь и здоровье жителей республики.

Валентин Соколов, «Номер один».