Общество 27.12.2023 в 17:16

Монголия полностью погасила внешний долг

В 2023 году рост экономики страны составил 6,8 проц, ВВП на душу населения вырос до 5220 долларов, валютные резервы достигли 4,5 млрд долларов

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Текст: Номер один
Монголия полностью погасила внешний долг
Монголия полностью погасила задолженность по облигациям «Самурай» на сумму 30 млрд тугриков (200 млн долларов) за счет собственных средств. «Тем самым в преддверии нового года, нам удалось полностью освободиться от внешнего долга», заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Накануне он выступил с обращением к иностранным и отечественным инвесторам, сообщило МОНЦАМЭ.

«23 октября 2023 года мы также полностью погасили задолженность по облигациям «Евро» Банка Развития в размере 500 млн долларов из собственных источников. Это свидетельство приверженности Монголии финансовой ответственности и ее способности выполнять обязательства перед международным сообществом и инвесторами.

У нас было только два варианта: признать дефолт по внешнему долгу и войти в программу Международного валютного фонда или мобилизовать собственные ресурсы посредством радикальных реформ. Благодаря антикоррупционным мерам, принятым Банком развития и компанией «Эрдэнэс Тавантолгой», нам, монголам, удалось выйти из затяжного долгового цикла, который длился 12 лет», - подчеркнул премьер-министр.

На недавнем заседании Кабинета министров обсуждалось предложение о комплексной правовой реформе, направленной на преобразование Банка развития в классический Экспортно-импортный банк с целью повышения уровня управления и эффективности банка до международных стандартов. Предложение было внесено в Великий государственный Хурал Монголии.

В прошлом правительство Монголии потратило 13,3 трлн тугриков на погашение 1,5 млрд долларов по облигациям «Чингис», 500 млн долларов по облигациям «Мазаалай», 800 млн долларов по облигациям «Гэрэгэ», 430 млн долларов по облигациям «Хуралдай», 500 млн долларов по облигациям «Евро», 200 млн долларов по облигациям «Самурай» и других обязательств. На пике пандемии рост экономики Монголии составлял - 4,7 проц. Однако в 2023 году рост экономики составил 6,8 процента, а Валовой внутренний продукт увеличился с 36,7 трлн до 63,3 трлн тугриков. В результате положительного роста экономики ВВП на душу населения достиг 5220 долларов.

В завершении обращения премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подчеркнул: «В конце года впервые бюджет и платежный баланс Монголии демонстрируют положительную динамику. Сегодня валютные резервы достигли 4,5 млрд долларов. Мы рады сообщить инвесторам и частному сектору, что, несмотря на сегодняшние выплаты по облигациям, валютные резервы сохраняются на целевом уровне. Если правительство Монголии продолжит политику открытости и прозрачности экономики, валютные резервы могут достичь 10 млрд долларов».

Фото: montsame.mn
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