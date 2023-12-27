В Улан-Удэ наградили лучших спасателей

Сегодня, 27 декабря, в столице Бурятии свой профессиональный праздник отмечают спасатели. Указом главы республики спасателям улан-удэнской поисково-спасательной службы Виталию Васильеву и Сергею Сергееву присвоили звание «Заслуженный спасатель Республики Бурятия».

«Более 20 лет они работают на страже безопасности жителей нашего города. Неоднократно поощрялись за храбрость и мужество в чрезвычайных обстоятельствах, отличное выполнение служебного долга и профессиональных обязанностей, большой вклад в развитие и качественную работу поисково-спасательной службы Улан-Удэ»,

- отметили в администрации города.

