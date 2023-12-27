Встречаем Новый год в Бурятии здорОво!

Совсем скоро наступит новый, 2024 год, праздник, который с самого детства ассоциируется у нас с радостью и надеждой. В преддверии этого праздника мы взяли интервью у главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Етты Батоевны Доржиевой, чтобы узнать ее рекомендации по здоровому образу жизни в новогодние праздники.







- Етта Батоевна, каким должен быть праздничный стол, чтобы не навредить нашему здоровью?

- В России принято встречать Новый год за обильным праздничным столом. Однако подобные празднования часто приводят к перееданию и проблемам со здоровьем. Чтобы избежать этого, рекомендую приготовить вкусные блюда здорового питания и соблюдать несколько простых правил.

Первым делом следует ограничить количество многокомпонентных салатов (блюда, состоящие из нескольких ингредиентов с заправкой из сметаны или майонеза), кондитерских изделий с кремом и полуфабрикатов из рубленого мяса. Рекомендую готовить салаты, блюда из рубленого мяса и холодец в небольших количествах.

Также важно тщательно промывать зелень, овощи, фрукты проточной водой и обдавать их кипятком. Не забывайте соблюдать условия хранения продуктов и не храните заправленные салаты больше суток в холодильнике. Рекомендую не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней, а скоропортящиеся продукты, такие как творог и молоко, хранить в холодильнике при низкой температуре.

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- Какой режим питания следует соблюдать в последний день года?

- Важно не садиться за стол голодным, так как это может привести к перееданию. Не стоит пропускать завтрак, обед и ужин 31 декабря. Также рекомендую не стремиться попробовать все блюда и соблюдать очередность их употребления. Сначала лучше съесть салаты, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих.

Важно помнить, что нельзя засиживаться за столом с едой всю ночь. Также не стоит запивать еду газированными напитками и употреблять алкоголь. Рекомендую заменить торты и пирожные фруктовыми салатами и желе.

- Расскажите, какое значение имеет физическая активность для нашего здоровья?

- Недостаточная физическая активность является одним из главных факторов риска для здоровья. ВОЗ посчитал, что недостаточная физическая активность является четвертым по значимости фактором риска и от нее зависит 6% случаев смерти в мире. Она является основной причиной таких заболеваний, как рак молочной железы, рак толстой кишки, диабет и ишемическая болезнь сердца.

Одним из самых простых и эффективных способов физической активности является ходьба. Если ежедневно делать 10 000 шагов, то организм сжигает примерно 300 - 400 килокалорий, что помогает избежать избыточного веса и заболеваний. В настоящее время рекомендуется минимум 150 минут в неделю аэробной умеренной активности. Это может быть прогулка на свежем воздухе или скандинавская ходьба.

- Етта Батоевна, как в целом влияет алкогольное употребление на наше здоровье в праздники?

- Выпивка на Новый год является прочно укоренившейся традицией, несмотря на неутешительную статистику смертей от алкогольного отравления и несчастных случаев, связанных со спиртным. Даже у тех, кто редко пьет, шансы получить алкогольное отравление на новогодние праздники серьезно повышаются. В течение года люди обычно ограничивают себя из-за обязательств, связанных с работой, но каникулы – это прекрасная возможность продолжать застолья до глубокой ночи и пренебрегать необходимостью вовремя останавливаться.

- Какие последствия может иметь потребление алкоголя?

- По данным Всемирной организации здравоохранения, с алкоголем связано 28% смертей от внешних причин (включая убийства, самоубийства, травмы, дорожно-транспортные происшествия, утопления, пожары и т. д.), 19% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и 21% смертей от болезней пищеварительной системы. В Российской Федерации, согласно данным Глобальной нагрузки болезней, для некоторых сердечно-сосудистых заболеваний ассоциация с алкоголем составляет до 75%.

- Ваши пожелания нашим читателям?

- Новый год – это семейный праздник, а предстоящий, 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи и призван укрепить семейные ценности. И, наверное, именно Новый год является прекрасным поводом для того, чтобы, собравшись у праздничного семейного очага, обнять близких, получить удовольствие и радость от общения с родными и еще раз вспомнить, что главное в жизни - это наша семья. И не стоит превращать праздник в непрерывное поглощение выпивки и закусок, плавно переходящее в лечение от похмелья. Ведь многие жалуются, что за 10 - 12 дней праздников они так и не нашли время погулять с детьми или навестить родственников. А сколько ссор произошло во время встречи Нового года просто потому, что кто-то перебрал с выпивкой и оказался не в состоянии контролировать свое поведение? В любом случае, чтобы новогодние каникулы прошли весело и с пользой для здоровья, надо заранее продумать программу развлечений, проявив при этом творческий подход.

Расширяйте диапазон семейных удовольствий. Пусть этими удовольствиями станут не только лакомства, но и приятное путешествие, активные игры на свежем воздухе, просмотр хорошего фильма, обновки, общение с домашним любимцем и т. д. И тогда память сохранит замечательное время, проведенное в кругу семьи и друзей.

Новый год — это праздник, поэтому главный совет — отвлечься от проблем и отдохнуть. Порой это приносит намного больше пользы для здоровья, чем что-то еще.

Желаем вам трезвых праздников, ярких воспоминаний, здоровья вам и вашим близким! С наступающим Новым годом!