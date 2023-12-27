Общество 27.12.2023 в 18:57
«Самое главное – это жизнь человека, а затем уже все остальное»
Забайкалье пошло путем Бурятии -агрессивных и невостребованных собак в крае ждет гуманная эвтаназия
Текст: Номер один
В Забайкалье эвтаназии будут подвергаться животные, у которых за полгода нахождения в приюте не нашлись старые или новые владельцы. Соответствующий проект закона принят в первом чтении на сессии краевого Заксобрания, сообщили в его пресс-службе.
Проект закона разработан Госветслужбой края. За подписью главы региона Александра Осипова он внесен на площадку заксобрания. Глава Госветслужбы напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством, животные без владельцев, проявляющие немотивированную агрессию, должны пожизненно содержаться в приютах. Для забайкальского бюджета эта норма несет очень серьезную нагрузку: в 2022 году было выделено 93 млн рублей, в 2023 – 153 млн рублей. Кроме того, ежегодно выделяются значительные суммы на строительство приютов. По подсчетам специалистов, содержание одной бездомной собаки стоит более 53 тыс рублей в год.
Руководитель службы Андрей Лим напомнил, что в этом году федеральный законодатель наделил регионы правом устанавливать порядок деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень мероприятий. Регион воспользовался этим правом и подготовил проект закона, которым вводятся понятия «пункты временного содержания», «невостребованные животные» и «немотивированная агрессивность».
В соответствии с проектом закона, собаки ниже 25 см в холке после проведения необходимых ветеринарных мероприятий будут возвращаться в прежнюю среду обитания.
Предельный срок содержания агрессивных и невостребованных собак в пунктах временного содержания и в приютах составит 30 дней, после чего - гуманная эвтаназия. Собак с признаками владельцев предлагается содержать в приютах до 6 месяцев, с последующей их передачей в пункты временного содержания. Если за это время не найдены предыдущие или новые владельцы – гуманная эвтаназия. Те животные, которые будут возвращаться в прежнюю среду обитания или передаваться новым владельцам, будут подвергаться стерилизации.
«Мы считаем, что такие поправки значительно снизят нагрузку на бюджет. Нет смысла пожизненно держать животных, которые проявляют немотивированную агрессию и представляют угрозу как сотрудников приюта, так и для волонтеров, других посетителей», - отметил Андрей Лим.
Руководитель ведомства добавил, что аналогичные законопроекты уже приняты в Бурятии, Магаданской области и Республике Алтай. «Все они имеют определенные моменты, но суть сводится к тому, чтобы переходить к гуманной эвтаназии. Федеральный закон в этой части мы не нарушаем», - подчеркнул глава ветслужбы.
Комментируя проект закона, глава профильного Комитета по аграрной политике Михаил Якимов напомнил, что депутаты на протяжении трех лет прошлого созыва работали по этой проблеме, в том числе вносили соответствующую законодательную инициативу в Госдуму. Инициатива забайкальских депутатов была отклонена. Часть этих предложений вошла в нынешний проект закона.
«Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время регулированием численности безнадзорных животных никто конкретно не занимается. Между тем, эта численность ежегодно увеличивается в геометрической прогрессии. Законопроект призван решить эту проблему. Самое главное – это жизнь человека, а затем уже все остальное», - подчеркнул Михаил Якимов.
Как сообщал «Номер один», в Бурятии Народный Хурал республики в ноябре принял закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия». Его разработали в связи с изменением правового регулирования в области обращения с животными на федеральном уровне. Новый закон предполагает, что отловленных безнадзорных животных без идентификационного жетона или микрочипа будут помещать в пункты временного содержания. 30 дней им будут искать новых или старых владельцев. Также безнадзорные животные пройдут карантин, их будут регистрировать и осматривать на предмет заболеваний.
Фото: Комитет городского хозяйства Улан-Удэ
Проект закона разработан Госветслужбой края. За подписью главы региона Александра Осипова он внесен на площадку заксобрания. Глава Госветслужбы напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством, животные без владельцев, проявляющие немотивированную агрессию, должны пожизненно содержаться в приютах. Для забайкальского бюджета эта норма несет очень серьезную нагрузку: в 2022 году было выделено 93 млн рублей, в 2023 – 153 млн рублей. Кроме того, ежегодно выделяются значительные суммы на строительство приютов. По подсчетам специалистов, содержание одной бездомной собаки стоит более 53 тыс рублей в год.
Руководитель службы Андрей Лим напомнил, что в этом году федеральный законодатель наделил регионы правом устанавливать порядок деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень мероприятий. Регион воспользовался этим правом и подготовил проект закона, которым вводятся понятия «пункты временного содержания», «невостребованные животные» и «немотивированная агрессивность».
В соответствии с проектом закона, собаки ниже 25 см в холке после проведения необходимых ветеринарных мероприятий будут возвращаться в прежнюю среду обитания.
Предельный срок содержания агрессивных и невостребованных собак в пунктах временного содержания и в приютах составит 30 дней, после чего - гуманная эвтаназия. Собак с признаками владельцев предлагается содержать в приютах до 6 месяцев, с последующей их передачей в пункты временного содержания. Если за это время не найдены предыдущие или новые владельцы – гуманная эвтаназия. Те животные, которые будут возвращаться в прежнюю среду обитания или передаваться новым владельцам, будут подвергаться стерилизации.
«Мы считаем, что такие поправки значительно снизят нагрузку на бюджет. Нет смысла пожизненно держать животных, которые проявляют немотивированную агрессию и представляют угрозу как сотрудников приюта, так и для волонтеров, других посетителей», - отметил Андрей Лим.
Руководитель ведомства добавил, что аналогичные законопроекты уже приняты в Бурятии, Магаданской области и Республике Алтай. «Все они имеют определенные моменты, но суть сводится к тому, чтобы переходить к гуманной эвтаназии. Федеральный закон в этой части мы не нарушаем», - подчеркнул глава ветслужбы.
Комментируя проект закона, глава профильного Комитета по аграрной политике Михаил Якимов напомнил, что депутаты на протяжении трех лет прошлого созыва работали по этой проблеме, в том числе вносили соответствующую законодательную инициативу в Госдуму. Инициатива забайкальских депутатов была отклонена. Часть этих предложений вошла в нынешний проект закона.
«Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время регулированием численности безнадзорных животных никто конкретно не занимается. Между тем, эта численность ежегодно увеличивается в геометрической прогрессии. Законопроект призван решить эту проблему. Самое главное – это жизнь человека, а затем уже все остальное», - подчеркнул Михаил Якимов.
Как сообщал «Номер один», в Бурятии Народный Хурал республики в ноябре принял закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия». Его разработали в связи с изменением правового регулирования в области обращения с животными на федеральном уровне. Новый закон предполагает, что отловленных безнадзорных животных без идентификационного жетона или микрочипа будут помещать в пункты временного содержания. 30 дней им будут искать новых или старых владельцев. Также безнадзорные животные пройдут карантин, их будут регистрировать и осматривать на предмет заболеваний.
Фото: Комитет городского хозяйства Улан-Удэ