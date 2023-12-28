Пару слов об имидже Бурятии

Уходящий 2023 год показал, что сложившийся имидж республики остается неоднозначным. Особенно заметна разница между имиджем, который то и дело «прорывается» в высказываниях представителей Запада, а также имиджем, транслируемым внутри России.Несколько лет назад даже внутри России многие лишь отдаленно догадывались, где расположена Бурятия. Самым распространенным ориентиром была фраза: «Это там, где Байкал». Что касается других стран, там и вовсе мало кто знал о существовании республики, а также о нации - буряты. Наверное, главная причина в том, что буряты в 147-миллионном населении России составляют лишь 0,3%.Ситуация изменилась, когда случились известные события на востоке Украины: сначала Крым, затем спецоперация и т. д. В этой бурлящей теме Бурятия стала заметна, родилось выражение «боевые буряты» и пошло-поехало. По частоте упоминаемости на Западе Бурятия, вероятно, уже превзошла Чечню. Впрочем, из высказываний, которые появлялись на Западе, вдруг выяснилось, что имидж Бурятии во многом оставляет желать лучшего. Порой он был абсолютно дикий, как в кривом зеркале. Предлагаем вспомнить самые известные случаи.Так, осенью 2022 года Папа Римский оскандалился тем, что в интервью американскому изданию упомянул некоторые народы России. «Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», - негодующе цитировали главу католиков мира российские СМИ. Тогда понтифик так высказался в контексте спецоперации России.Его заявление категорически раскритиковали в МИД РФ, российском парламенте, религиозных организациях страны, в Бурятии, Чечне... «Никак не хотели обидеть народы России», - сообщали потом в России слова, которые будто бы сказал анонимный источник в Ватикане. Но мы не помним, чтобы слова Папы публично критиковали известные политики, артисты, бизнесмены Запада.Возмутительно, но термин «бурятский» представители Запада используют сейчас даже когда говорят о событиях, к которым буряты (или жители Бурятии другой национальности) не имеют никакого отношения. Причем опять в весьма негативном смысле. Казалось бы, какая аналогия может появиться с чем-то бурятским у человека, который озвучивает свою позицию по ситуации, сложившейся в Секторе Газа на берегу Средиземного моря? Но лапша на уши продолжается... Так, осенью 2023 года экс-посол Израиля в России выдал омерзительную, безобразную фразу. «Просто звериная бурятская, бутевская, инстинктивная ненависть животных, которые не люди, а животные, с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг. Вы бы видели эту массу примитивного, жестокого, дефективного, зверского населения», - шокировал экс-посол в интервью.Как мы понимаем, главный удар здесь направлен на палестинцев. И, чтобы описать их в максимально «черных красках», из всех народов планеты он решил упомянуть именно бурят. Для него они, видимо, синоним самого плохого? Глава Бурятии Алексей Цыденов не мог не ответить. Он выступал с заявлением по поводу слов папы римского в 2022 году. В октябре 2023 года он также ответил на этот хамский, человеконенавистнический выпад.«Бывший посол Израиля в России, человек, который должен хорошо знать нашу многонациональную страну и наши народы, высказался про бурят. Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже», - заявил он в своем телеграм-канале.Глава указал, что в Израиле и в Секторе Газа сейчас тяжелое время - гибнут люди.«Но из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом. Вряд ли такой настрой поможет решить сложившуюся ситуацию. Уж от кого, а от евреев - народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, такое услышать по меньшей мере странно», - сказал глава республики, отметив, что по этому человеку не надо делать вывод обо всем народе.Почему Папа Римский, бывший израильский посол в России, не последние, кстати, люди, образованные, прожившие жизнь, тычут пальцем в бурятском направлении? Полагаем, причина проста. В их и в головах им подобных медийных личностей сформировался соответствующий имидж представителей бурятского народа.Насчет представителей, к примеру, японского народа у них в головах - один имидж. По поводу пуштунов или русских - другой. Насчет бурят - третий.Здесь огромная недоработка в работе тех, кто отвечает за создание адекватного имиджа Бурятии на международной арене. Вероятно, имидж надо корректировать. Прежде всего нормальное восприятие бурят должно быть в головах чиновников, деятелей культуры и религии Запада, которые формируют восприятие западных обывателей. Иначе будет «лапша» за «лапшой». Можно на каждую отвечать в интернете, но это не переломит картину.В целом стоит признать, что есть проблемы с формированием адекватного имиджа республики. Впереди много работы, и ее надо бы усиливать. Работа в этом направлении ведется. Пока положительный имидж Бурятии распространяется в самой России. От детской передачи «Смешарики», где рассказали про обычаи бурят, до конкурсов с участием театров «Байкал», «Ульгэр», познавательных телерепортажей о республике, крупных спортивных турниров в Улан-Удэ и др. Отличившихся на спецоперации военных из Бурятии награждают высокими госнаградами, включая «Золотые Звезды» Героев России, независимо от национальности. Это тоже имидж.Интересен такой факт. Многие представители русской национальности из Бурятии, находясь за пределами родной республики, называют себя бурятами. Недавно это подметил даже президент России Путин, встречавшийся в Москве с участниками спецоперации из республики.«Они все из Бурятии, но со мной встречались русские люди по национальности. Я им говорю: «Все-таки вы молодцы! Не побежали». Один из них говорит: «Куда не побежали?». Причем искренне так удивился. Поясняю: «Не побежали, не отступили, противник-то побежал». И вдруг, на полном серьезе, без всякой иронии, он говорит: «Буряты не бегут». Понимаете, это дорогого стоит. Русский человек, но из Бурятии, говорит такие слова», - рассказал Владимир Путин потом об этом эпизоде в интервью.Ответ запал в память. Когда во время прямого эфира президента РФ по итогам 2023 года пришла очередь региональным журналистам задать вопрос, глава государства сразу указал на представителя Бурятии. «Я помню, буряты не отступают», - сказал Путин.Фото: vaticannews.va