Общество 28.12.2023 в 09:11

Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ предостерег руководителей сетевых организаций

С начала отопительного сезона в районе на «Городских электрических сетей» и ООО «Варистор» произошло 43 аварийных ситуации
A- A+
Текст: Номер один
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ предостерег руководителей сетевых организаций
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ приняла участие на встрече с представителями ТОСов, на которой обсужден вопрос о произошедших в районн аварийных отключениях электроэнергии.

С начала отопительного сезона в районе на объектах сетевых организаций «Городские электрические сети» и ООО «Варистор» произошло 43 аварийных ситуации, в результате которых в жилых домах отсутствовало электричество. В том числе - в течение нескольких часов, что создавало угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, социальную напряженность. Надзорным органом проведены проверки по каждому факту отключения энергоснабжения.

В соответствии с законодательством субъекты электроэнергетики отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество.

В целях недопущения ущемления прав граждан на благоприятные условия жизни и бесперебойное электроснабжение в период прохождения отопительного сезона, включая предстоящие праздничные дни, прокурор района объявил предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям сетевых организаций «Городские электрические сети» и ООО «Варистор»

Фото: pixabay.com
Теги
энегетика город отключения прокурор

Все новости

В Бурятии полицейский исполнил новогоднюю мечту 16-летнего подростка
28.12.2023 в 10:16
В Бурятии «вагнеровца» оставили без медпомощи
28.12.2023 в 10:10
В Бурятии иностранцы пытаются стать фиктивными отцами
28.12.2023 в 09:46
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ предостерег руководителей сетевых организаций
28.12.2023 в 09:11
Продолжительность рабочего времени
28.12.2023 в 09:00
Пару слов об имидже Бурятии
28.12.2023 в 06:09
«Самое главное – это жизнь человека, а затем уже все остальное»
27.12.2023 в 18:57
Встречаем Новый год в Бурятии здорОво!
27.12.2023 в 18:08
В Улан-Удэ наградили лучших спасателей
27.12.2023 в 17:42
Монголия полностью погасила внешний долг
27.12.2023 в 17:16
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
В Бурятии полицейский исполнил новогоднюю мечту 16-летнего подростка
Год назад отец девочки погиб на СВО
28.12.2023 в 10:16
В Бурятии «вагнеровца» оставили без медпомощи
Он оказался чужим и в военном госпитале, и в муниципальной больнице
28.12.2023 в 10:10
В Бурятии иностранцы пытаются стать фиктивными отцами
По искам прокурора Тункинского района признаны недействительными записи об установлении мнимого отцовства
28.12.2023 в 09:46
Продолжительность рабочего времени
Сколько часов в неделю?
28.12.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru