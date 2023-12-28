Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ предостерег руководителей сетевых организаций

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ приняла участие на встрече с представителями ТОСов, на которой обсужден вопрос о произошедших в районн аварийных отключениях электроэнергии.С начала отопительного сезона в районе на объектах сетевых организаций «Городские электрические сети» и ООО «Варистор» произошло 43 аварийных ситуации, в результате которых в жилых домах отсутствовало электричество. В том числе - в течение нескольких часов, что создавало угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, социальную напряженность. Надзорным органом проведены проверки по каждому факту отключения энергоснабжения.В соответствии с законодательством субъекты электроэнергетики отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество.В целях недопущения ущемления прав граждан на благоприятные условия жизни и бесперебойное электроснабжение в период прохождения отопительного сезона, включая предстоящие праздничные дни, прокурор района объявил предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям сетевых организаций «Городские электрические сети» и ООО «Варистор»Фото: pixabay.com