В Бурятии иностранцы пытаются стать фиктивными отцами

В Бурятии прокуратура Тункинского района выявила факты установления фиктивного отцовства иностранными гражданами, сообщили в прокуратуре республикиу.Весной этого года мать несовершеннолетних, желая извлечь материальную выгоду, достоверно зная, что граждане иностранного государства не являются биологическими отцами ее сыновей, представила в Улан-Удэнский городской отдел управления ЗАГС заявление об установлении отцовства, в результате чего были внесены соответствующие изменения в актовую запись о рождении детей.После получения свидетельств об установлении отцовства иностранцы обратились в уполномоченные органы для получения вида на жительство в Российской Федерации.«Эти действия повлекли нарушение законных прав и интересов несовершеннолетних, не имеющих возможности самостоятельно защитить свои права. В связи с этим прокурор района направил в суд иски об оспаривании отцовства, аннулировании записей об установлении отцовства.Тункинский районный суд иски удовлетворил. Верховный суд республики проверил законность принятых решений по апелляционным жалобам ответчиков, которые оставлены без удовлетворения.Фиктивными браками ради получения гражданства республику не удивишь, а вот о мнимом отцовстве ранее широко не говорилось. Интерес женщин к таким сделкам кроме разового гонорара, вероятно, может быть связан с оформлением алиментов, от которых, как от огня, бегают реальные отечественные отцы. Короче говоря, профильным ведомствам, видимо, пора анализировать ситуацию.Фото: pixabay.com