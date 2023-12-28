В Бурятии «вагнеровца» оставили без медпомощи

В Бурятии к региональному уполномоченному по правам человека поступило обращение от бывшего бойца ЧВК «Вагнер» по вопросу неоказания медицинской помощи в центральной районной больнице. С ноября 2022 по май 2023 он принимал участие в качестве добровольца – бойца ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции.В октябре мужчина обратился в Мухоршибирскую ЦРБ с жалобами на боли желудка, тяжесть в верхних отделах живота, усиливающиеся после приема пищи, изжогу, горечь во рту, периодическую тошноту, сниженный аппетит.После проведения ряда клинико-диагностических исследований рекомендовано хирургическое лечение. Однако врач-хирург направил «больного» в военный госпиталь, чтобы получить разрешения на лечение в условиях ЦРБ. В свою очередь Военный госпиталь не принял бойца, аргументируя это тем, что он принимал участие в специальной военной операции в составе частной военной компании и к министерству обороны не имеет отношения.В целях защиты прав на охрану здоровья омбудсмен направила письмо в министерство здравоохранения республики об оказании мужчине медицинской помощи. По результатам рассмотрения обращения выдано направление на консультативный прием к врачу-хирургу Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко», сообщили в аппарате уполномоченного.«Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования», - отмечает омбудсмен.А вот чем кончится история - посмотрим.Фото: «Номер один»