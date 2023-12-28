Общество 28.12.2023 в 10:10

В Бурятии «вагнеровца» оставили без медпомощи

Он оказался чужим и в военном госпитале, и в муниципальной больнице
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии «вагнеровца» оставили без медпомощи
В Бурятии к региональному уполномоченному по правам человека поступило обращение от бывшего бойца ЧВК «Вагнер» по вопросу неоказания медицинской помощи в центральной районной больнице. С ноября 2022 по май 2023 он принимал участие в качестве добровольца – бойца ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции.

В октябре мужчина обратился в Мухоршибирскую ЦРБ с жалобами на боли желудка, тяжесть в верхних отделах живота, усиливающиеся после приема пищи, изжогу, горечь во рту, периодическую тошноту, сниженный аппетит.

После проведения ряда клинико-диагностических исследований рекомендовано хирургическое лечение. Однако врач-хирург направил «больного» в военный госпиталь, чтобы получить разрешения на лечение в условиях ЦРБ. В свою очередь Военный госпиталь не принял бойца, аргументируя это тем, что он принимал участие в специальной военной операции в составе частной военной компании и к министерству обороны  не имеет отношения.

В целях защиты прав на охрану здоровья омбудсмен направила письмо в министерство здравоохранения республики об оказании мужчине медицинской помощи. По результатам рассмотрения обращения выдано направление на консультативный прием к врачу-хирургу Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко», сообщили в аппарате уполномоченного.

«Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования», - отмечает омбудсмен.

А вот чем кончится история - посмотрим.

Фото: «Номер один»

Теги
СВО ЧВК боец ситуация

Все новости

В Бурятии полицейский исполнил новогоднюю мечту 16-летнего подростка
28.12.2023 в 10:16
В Бурятии «вагнеровца» оставили без медпомощи
28.12.2023 в 10:10
В Бурятии иностранцы пытаются стать фиктивными отцами
28.12.2023 в 09:46
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ предостерег руководителей сетевых организаций
28.12.2023 в 09:11
Продолжительность рабочего времени
28.12.2023 в 09:00
Пару слов об имидже Бурятии
28.12.2023 в 06:09
«Самое главное – это жизнь человека, а затем уже все остальное»
27.12.2023 в 18:57
Встречаем Новый год в Бурятии здорОво!
27.12.2023 в 18:08
В Улан-Удэ наградили лучших спасателей
27.12.2023 в 17:42
Монголия полностью погасила внешний долг
27.12.2023 в 17:16
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
В Бурятии полицейский исполнил новогоднюю мечту 16-летнего подростка
Год назад отец девочки погиб на СВО
28.12.2023 в 10:16
В Бурятии иностранцы пытаются стать фиктивными отцами
По искам прокурора Тункинского района признаны недействительными записи об установлении мнимого отцовства
28.12.2023 в 09:46
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ предостерег руководителей сетевых организаций
С начала отопительного сезона в районе на «Городских электрических сетей» и ООО «Варистор» произошло 43 аварийных ситуации
28.12.2023 в 09:11
Продолжительность рабочего времени
Сколько часов в неделю?
28.12.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru