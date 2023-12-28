Общество 28.12.2023 в 10:16

В Бурятии полицейский исполнил новогоднюю мечту 16-летнего подростка

Год назад отец девочки погиб на СВО
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии полицейский исполнил новогоднюю мечту 16-летнего подростка

В преддверии новогодних праздников врио Министра внутренних дел по Республике Бурятия полковник полиции Баир Цырен-Доржиевич Хамагаев снял с «Ёлки желаний» шар с мечтой 16-летней Аллы из Улан-Удэ.

Семью пригласили в здание республиканского МВД, где Баир Цырен-Доржиевич вручил девушке заветный подарок, а маме – сувенирную памятную продукцию и цветы.

«Новый год – любимый праздник и детей и взрослых. Все ждут новогоднее волшебство и много подарков. И очень важно, чтобы дети участников специальной военной операции чувствовали наше внимание и поддержку», 

- отметил руководитель.
Для Аллы сотрудники полиции также организовали экскурсию в музей истории МВД, где она послушала рассказ об истории полиции Бурятии, ознакомилась с экспозициями исторических документов, наград и оружия, уникальными экспонатами.

В заключение экскурсии всех ждало чаепитие, где мама девочки поблагодарила руководство МВД республики. Отметим, что оба родителя в свое время служили в полиции. А в прошлом году отец девочки, Эдуард Викторович, героически погиб в ходе специальной военной операции.



Фото: МВД Бурятии

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