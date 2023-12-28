Общество 28.12.2023 в 10:33

Почти 90 работников ВСЖД улучшили свои жилищные условия

Магистраль направила свыше 350 млн рублей на решение жилищной проблемы
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Текст: Номер один
Почти 90 работников ВСЖД улучшили свои жилищные условия
В 2023 году 89 работников ВСЖД, большая часть которых – это молодые специалисты, улучшили свои жилищные условия, благодаря программе ипотечного кредитования ОАО «РЖД». На эти цели компания выделила 355 млн рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Кроме того, 60 работникам железной дороги, участвующим в программе корпоративной поддержки, при рождении в их семьях детей были предоставлены безвозмездные материальные выплаты на погашение ипотечных кредитов. Суммарный размер этих выплат составил 12,7 млн рублей.

Отметим, что предоставление жилья остается одним из важнейших факторов закрепления кадров для работы на малых станциях. Особое внимание при этом уделяется работникам предприятий, расположенных в границах БАМа.

Активно на Восточно-Сибирской железной дороге ведется строительство технологического жилья для работников магистрали. В настоящий момент завершается проектирование двух многоквартирных жилых домов на станции Таксимо. Строительство первого из них планируется начать в 2024 году.

Фото: company.rzd.ru
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