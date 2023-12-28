Общество 28.12.2023 в 11:29
«Ударила прям кулаком»
В Новосибирске женщина просит суд не отдавать внуков своей дочери
Текст: Номер один
В Новосибирске в районной администрации произошла потасовка матери и дочери из-за внуков. Как говорит 24-летняя девушка, женщина ее ударила. Мать утверждает обратное: просто толкнула. Девушка сейчас судится с бывшим сожителем. И на удивление ее же родители не на ее стороне. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
«Позорит семью заявлением»
Историю Дарины* ранее предал публичности ее возлюбленный Влад*, рассказав обо всем в пабликах. Дарина и Влад познакомилась в вечерней школе, когда были подростками. Парень узнал, что 14-летнюю школьницу выдали замуж - таковы национальные традиции семьи.
- Она объяснила, что у них такие порядки. Ее выдали в 14 лет насильно за 29-летнего мужчину. У них помолвка была в Турции. Отношения у них сразу не складывались: она говорила, он издевался над ней, бил. Ее родители закрывали на это глаза, - рассказывал КП-Новосибирск Влад.
Влад и Дарина возобновили общение в 2021 году. Парень тогда отбывал срок в колонии за кражи, а девушка к тому времени уже воспитывала двух детей. Но вступила в переписку с сидевшим одноклассником и увлеклась.
- Дарина писала, что муж, хотя официально они даже не зарегистрированы, ее бьет, насилует. Даже сбивал ее на машине. У нее после этого кровотечение открылось, он кое-как ее до больницы довез. Она писала на мужа заявление, но отец заставил забрать бумагу. Сказал, что она позорит семью, - говорил парень.
Вскоре Влад вышел из колонии. И отношения из виртуальных превратились в реальные. Однако родители Дарины выступили категорически против этой связи. Тогда девушка сбежала с детьми из дома. Начались скандалы. Родители требовали вернуть внуков, а после спрятали дочь в реабилитационном центре.
Любовь из-за решетки
- Осенью 2022 года отец и мама насильно забрали у меня детей. Мне пришлось вернуться к ним, чтобы видеть детей. Мама была уверена, что если я люблю человека с судимостью, то я наркоманка. Родители даже вызвали бригаду и засунули меня в частный реабилитационный центр. Все это время Влад не знал, где я, писал всюду, что меня похитили и где-то удерживают. По сути так и было. А потом пришел результат теста на наркотики: исследовали мои волосы. Тест подтвердил, что я чистая!
После этого отец забрал девушку из центра. Дарина говорит, что он извинился перед ней и повез в Следственный комитет, где уже начали проверку по заявлениям Влада о похищении.
- Меня опросил следователь. Ход делу не дали, потому что я тогда простила отца, ведь он извинился. Мне казалось, мы все решили, разобрались, что я нормальная, - продолжает Дарина. - Но потом родители опять начали предъявлять ультиматумы: или дети, или Влад. Я так устала от всего этого, что в итоге прекратила общение с ним.
«Начала кидаться и оскорблять»
Но пауза длилась недолго. В феврале 2023 года влюбленные вновь стали переписываться, начались тайные встречи. А в апреле - поход в загс. Дарина устроилась медсестрой, а ее избранник трудится на заводе. Семья снимает трехкомнатную квартиру в Октябрьском районе, но вот вопрос с детьми так и не решен.
- Бывший узнал, что я вышла замуж, и подал иск в суд, чтобы меня лишили родительских прав. Я подала встречный иск, чтобы детей оставили со мной. Потом он отозвал свой иск, мы договорились с ним не устраивать никаких разборок. В итоге бывший сожитель снова подает иск в суд на определение места жительства детей с ним. Я также подала встречное заявление. Самое обидное, что родители поддерживают не меня, а его, считая, что я опозорила семью...
25 декабря Дарина столкнулась с родителями в районной администрации, когда приехала в опеку.
- На меня начали бросаться. Моя мама говорила, что я наркоманка, оскорбляла меня. В итоге ударила меня кулаком в шею. Синяка не осталось, но дети сильно испугались и начали плакать, - вспоминает девушка. - Сейчас я сижу дома и никуда не выхожу. Боюсь, что меня снова похитят родители и бывший. Я написала заявление в полицию.
* Имена изменены.
«Не била ее, а толкнула»
КП-Новосибирск дозвонилась до мамы Дарины. Она объяснила свою позицию в этом деле.
- У Дарины и ее бывшего мужа есть соглашение. Они составили его в опеке. Там прописано, что дочка может забирать детей в определенное время и должна их обязательно возвращать. В воскресенье он ей позвонил, но Дарина детей не привезла. Мы поехали в органы опеки, и Дарина тоже приехала туда по договоренности. Мы начали ссориться, и я ее просто толкнула, ничего больше. Адвокат Дарины даже к детям не дала подойти, - пояснила КП-Новосибирск мама Дарины. - У нас есть соглашение! Что это такое вообще?
- Почему бывший супруг хочет забрать у Дарины детей?
- А кто их будет воспитывать? Дочка изменилась после того, как с этим Владом-уголовником связалась. Он в тюрьме сидел и дочь мою портит. Он ей из тюрьмы стихи писал, она и растаяла, вещи ему туда отправляла, а когда он вышел, сняла квартиру и начала с ним пропадать. Он сам наркоман (правда, все это слова мамы девушки, доказательств о наркотической зависимости зятя она не предоставила. - Ред.) и из Дарины хочет такую же сделать. Она стала бросать детей на меня и даже не приезжала по несколько недель. Он моих внуков воровать учит! Пошли с внуком в магазин однажды, он вышел с полными карманами жвачек. Я чуть со стыда не сгорела, а ребенок мне в ответ: «Это Влад научил».
- Почему вы думаете, что ваша дочка - наркоманка?
- Она начала приходить домой избитая, потерянная, ноги были все изрезанные. Нам показалось, что она что-то употребляет. Да, мы отправили ее в реабилитационный центр.
- Но Дарина уверяет, что это вы и ее бывший муж били ее, из-за этого и были синяки...
- Никто никогда на нее руку не поднимал. Она сама провоцировала бывшего, а потом на видео снимала. Сейчас в суд все это несет - якобы доказательство. Посмотрим, кто еще победит...
Фото: предоставлено Владом/предоставлено Дариной
«Позорит семью заявлением»
Историю Дарины* ранее предал публичности ее возлюбленный Влад*, рассказав обо всем в пабликах. Дарина и Влад познакомилась в вечерней школе, когда были подростками. Парень узнал, что 14-летнюю школьницу выдали замуж - таковы национальные традиции семьи.
- Она объяснила, что у них такие порядки. Ее выдали в 14 лет насильно за 29-летнего мужчину. У них помолвка была в Турции. Отношения у них сразу не складывались: она говорила, он издевался над ней, бил. Ее родители закрывали на это глаза, - рассказывал КП-Новосибирск Влад.
Влад и Дарина возобновили общение в 2021 году. Парень тогда отбывал срок в колонии за кражи, а девушка к тому времени уже воспитывала двух детей. Но вступила в переписку с сидевшим одноклассником и увлеклась.
- Дарина писала, что муж, хотя официально они даже не зарегистрированы, ее бьет, насилует. Даже сбивал ее на машине. У нее после этого кровотечение открылось, он кое-как ее до больницы довез. Она писала на мужа заявление, но отец заставил забрать бумагу. Сказал, что она позорит семью, - говорил парень.
Вскоре Влад вышел из колонии. И отношения из виртуальных превратились в реальные. Однако родители Дарины выступили категорически против этой связи. Тогда девушка сбежала с детьми из дома. Начались скандалы. Родители требовали вернуть внуков, а после спрятали дочь в реабилитационном центре.
Любовь из-за решетки
- Осенью 2022 года отец и мама насильно забрали у меня детей. Мне пришлось вернуться к ним, чтобы видеть детей. Мама была уверена, что если я люблю человека с судимостью, то я наркоманка. Родители даже вызвали бригаду и засунули меня в частный реабилитационный центр. Все это время Влад не знал, где я, писал всюду, что меня похитили и где-то удерживают. По сути так и было. А потом пришел результат теста на наркотики: исследовали мои волосы. Тест подтвердил, что я чистая!
После этого отец забрал девушку из центра. Дарина говорит, что он извинился перед ней и повез в Следственный комитет, где уже начали проверку по заявлениям Влада о похищении.
- Меня опросил следователь. Ход делу не дали, потому что я тогда простила отца, ведь он извинился. Мне казалось, мы все решили, разобрались, что я нормальная, - продолжает Дарина. - Но потом родители опять начали предъявлять ультиматумы: или дети, или Влад. Я так устала от всего этого, что в итоге прекратила общение с ним.
«Начала кидаться и оскорблять»
Но пауза длилась недолго. В феврале 2023 года влюбленные вновь стали переписываться, начались тайные встречи. А в апреле - поход в загс. Дарина устроилась медсестрой, а ее избранник трудится на заводе. Семья снимает трехкомнатную квартиру в Октябрьском районе, но вот вопрос с детьми так и не решен.
- Бывший узнал, что я вышла замуж, и подал иск в суд, чтобы меня лишили родительских прав. Я подала встречный иск, чтобы детей оставили со мной. Потом он отозвал свой иск, мы договорились с ним не устраивать никаких разборок. В итоге бывший сожитель снова подает иск в суд на определение места жительства детей с ним. Я также подала встречное заявление. Самое обидное, что родители поддерживают не меня, а его, считая, что я опозорила семью...
25 декабря Дарина столкнулась с родителями в районной администрации, когда приехала в опеку.
- На меня начали бросаться. Моя мама говорила, что я наркоманка, оскорбляла меня. В итоге ударила меня кулаком в шею. Синяка не осталось, но дети сильно испугались и начали плакать, - вспоминает девушка. - Сейчас я сижу дома и никуда не выхожу. Боюсь, что меня снова похитят родители и бывший. Я написала заявление в полицию.
* Имена изменены.
«Не била ее, а толкнула»
КП-Новосибирск дозвонилась до мамы Дарины. Она объяснила свою позицию в этом деле.
- У Дарины и ее бывшего мужа есть соглашение. Они составили его в опеке. Там прописано, что дочка может забирать детей в определенное время и должна их обязательно возвращать. В воскресенье он ей позвонил, но Дарина детей не привезла. Мы поехали в органы опеки, и Дарина тоже приехала туда по договоренности. Мы начали ссориться, и я ее просто толкнула, ничего больше. Адвокат Дарины даже к детям не дала подойти, - пояснила КП-Новосибирск мама Дарины. - У нас есть соглашение! Что это такое вообще?
- Почему бывший супруг хочет забрать у Дарины детей?
- А кто их будет воспитывать? Дочка изменилась после того, как с этим Владом-уголовником связалась. Он в тюрьме сидел и дочь мою портит. Он ей из тюрьмы стихи писал, она и растаяла, вещи ему туда отправляла, а когда он вышел, сняла квартиру и начала с ним пропадать. Он сам наркоман (правда, все это слова мамы девушки, доказательств о наркотической зависимости зятя она не предоставила. - Ред.) и из Дарины хочет такую же сделать. Она стала бросать детей на меня и даже не приезжала по несколько недель. Он моих внуков воровать учит! Пошли с внуком в магазин однажды, он вышел с полными карманами жвачек. Я чуть со стыда не сгорела, а ребенок мне в ответ: «Это Влад научил».
- Почему вы думаете, что ваша дочка - наркоманка?
- Она начала приходить домой избитая, потерянная, ноги были все изрезанные. Нам показалось, что она что-то употребляет. Да, мы отправили ее в реабилитационный центр.
- Но Дарина уверяет, что это вы и ее бывший муж били ее, из-за этого и были синяки...
- Никто никогда на нее руку не поднимал. Она сама провоцировала бывшего, а потом на видео снимала. Сейчас в суд все это несет - якобы доказательство. Посмотрим, кто еще победит...
Фото: предоставлено Владом/предоставлено Дариной