Общество 28.12.2023 в 12:03

В Бурятии на пожаре погиб 67-летний мужчина

Непотушенная сигарета могла стать причиной трагедии
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Текст: Номер один
В Бурятии на пожаре погиб 67-летний мужчина
В Бурятии сегодня утром  на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании пятиквартирного дома в посёлке Татаурово, Прибайкальского района. К месту вызова был направлен личный состав 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и 2 единиц техники, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС .

По прибытии первого пожарного подразделения в одной из квартир дома наблюдалось сильное задымление. Во время разведки пожарными был обнаружен 67-летний мужчина без признаков жизни. Очаг возгорания располагался в кухонном помещении. В результате пожара, обгорел матрас и полы на площади 2 кв.м.

По предварительным данным, причинами пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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