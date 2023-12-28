В Бурятии на пожаре погиб 67-летний мужчина

В Бурятии сегодня утром на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании пятиквартирного дома в посёлке Татаурово, Прибайкальского района. К месту вызова был направлен личный состав 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и 2 единиц техники, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС .По прибытии первого пожарного подразделения в одной из квартир дома наблюдалось сильное задымление. Во время разведки пожарными был обнаружен 67-летний мужчина без признаков жизни. Очаг возгорания располагался в кухонном помещении. В результате пожара, обгорел матрас и полы на площади 2 кв.м.По предварительным данным, причинами пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС