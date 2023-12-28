Общество 28.12.2023 в 12:12

В Чите тревожно садился «Боинг-737» из Владивостока

Транспортная прокуратура проводит проверку в связи авиационным событием в столице Забайкалья
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В Чите тревожно садился «Боинг-737» из Владивостока
В Забайкалье сегодня утром на воздушном судне «Боинг-737» при заходе на посадку в аэропорту Читы сработала система предупреждения о приближении к земле. Самолет, выполнявший рейс по маршруту «Владивосток-Чита-Владивосток», зашел на второй круг и произвел благополучную посадку.

Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Читинская транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Фото: pixabay.com
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