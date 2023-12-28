Общество 28.12.2023 в 12:57
Сериал «Слово пацана» достоверен – опрос
Восемь из десяти россиян выступили против его запрета
Текст: Номер один
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал, повествующий о непростой истории взросления подростков на фоне государственного и общественного кризиса, — стал ярким событием в отечественном кинематографе. Сериал вызвал волну обсуждений не только в сети, но даже среди политиков. В общей сложности о нашумевшем сериале слышали восемь из десяти россиян (83%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Лучше один раз увидеть…
К моменту опроса финальная серия уже вышла в прокат и сериал посмотрели или находились в процессе 18% россиян - примерно каждый шестой. Иными словами, о сериале больше говорят, чем смотрят. Впервые услышали название сериала в ходе опроса 17% (среди старшей когорты — 33%, среди активных телезрителей — 44%).
Несмотря на то, что сериал показывает события конца 1980-х годов (1989 г.), наибольший интерес к нему демонстрируют те, кто в это время еще не родился, —молодежь до 25 лет (97% знают о сериале, 40% смотрели). Возможно, их привлекает не столько история страны, сколько проблемы молодежи и судьбы героев, близких им по возрасту.
Повышенный интерес к сериалу сохраняется и в группе 25-44 лет (смотрели сериал 27-28%, знают о нем 90%), то есть, среди тех, кто действительно может ностальгировать по эпохе конца Советского Союза. После 45 лет доля смотревших «Слово пацана» снижается до 13% в группе 45-59 лет и до 3% в группе старше 60 лет. Вероятно, это обусловлено привычками медиапотребления, так как сериал транслировался в онлайн-кинотеатрах и не был показан по традиционному телевидению.
Популярность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выше среди активных пользователей интернета (93% знают о нем, 25% смотрели или смотрят сейчас). Среди тех, кто предпочитает телевидение, сериал смотрели 2%, знают о нем 56%. Такие различия объясняются тем, что прокат сериала на ТВ состоится только будущей весной и пока его можно посмотреть только в онлайн-кинотеатрах или в сети.
Чем крупнее населенный пункт, тем чаще его жители знают или смотрели сериал «Слово пацана». Среди столичных жителей и жителей городов-миллионников уровень известности сериала составил 90% (vs. 77% на селе), лично смотрели его 22-28% (vs. 11% на селе).
«Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоился высоких оценок зрителей: восемь из десяти отметили, что сериал им понравился (80%), и только 16% сказали обратное.
Дурной пример заразителен?
С первых серий сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал неоднозначную реакцию не только у зрителей, но и у политиков, общественных и культурных деятелей. Одни призывали немедленно запретить сериал, чтобы оградить от дурного влияния подрастающее поколение, другие, напротив, советовали смотреть его вместе с детьми, чтобы наглядно показать, к чему может привести «кривая» дорожка.
Те, кто лично смотрел сериал, отмечают: сериал достоверно отражает события тех лет (71%). Причем чаще так говорят те зрители, кто взрослел или был молодым в конце 80-х годов (среди 35-44-летних — 78%, среди 45-59-летних — 86%). А самые молодые зрители до 25 лет в 24% случаев не верят, что такие события могли происходить на самом деле.
Восемь из десяти россиян, смотревших сериал, выступили против запрета сериала (82%). Считают, что сериал может пагубно влиять на молодежь и лучше его запретить, 13% зрителей. Те, кто не смотрел, но слышал о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в 46% случаев также выступают против его запрета (поддерживают запрет 19%).
Феномен сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не уникален, история отечественного кинематографа насчитывает не менее десятка фильмов в жанре криминал («Бригада», «Брат», «Бандитский Петербург» и пр.), которые в свое время вызывали волну критики и возмущений. Но сегодня мы считаем их культовыми.
Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»/пресс-служба START и Wink
Лучше один раз увидеть…
К моменту опроса финальная серия уже вышла в прокат и сериал посмотрели или находились в процессе 18% россиян - примерно каждый шестой. Иными словами, о сериале больше говорят, чем смотрят. Впервые услышали название сериала в ходе опроса 17% (среди старшей когорты — 33%, среди активных телезрителей — 44%).
Несмотря на то, что сериал показывает события конца 1980-х годов (1989 г.), наибольший интерес к нему демонстрируют те, кто в это время еще не родился, —молодежь до 25 лет (97% знают о сериале, 40% смотрели). Возможно, их привлекает не столько история страны, сколько проблемы молодежи и судьбы героев, близких им по возрасту.
Повышенный интерес к сериалу сохраняется и в группе 25-44 лет (смотрели сериал 27-28%, знают о нем 90%), то есть, среди тех, кто действительно может ностальгировать по эпохе конца Советского Союза. После 45 лет доля смотревших «Слово пацана» снижается до 13% в группе 45-59 лет и до 3% в группе старше 60 лет. Вероятно, это обусловлено привычками медиапотребления, так как сериал транслировался в онлайн-кинотеатрах и не был показан по традиционному телевидению.
Популярность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выше среди активных пользователей интернета (93% знают о нем, 25% смотрели или смотрят сейчас). Среди тех, кто предпочитает телевидение, сериал смотрели 2%, знают о нем 56%. Такие различия объясняются тем, что прокат сериала на ТВ состоится только будущей весной и пока его можно посмотреть только в онлайн-кинотеатрах или в сети.
Чем крупнее населенный пункт, тем чаще его жители знают или смотрели сериал «Слово пацана». Среди столичных жителей и жителей городов-миллионников уровень известности сериала составил 90% (vs. 77% на селе), лично смотрели его 22-28% (vs. 11% на селе).
«Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоился высоких оценок зрителей: восемь из десяти отметили, что сериал им понравился (80%), и только 16% сказали обратное.
Дурной пример заразителен?
С первых серий сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал неоднозначную реакцию не только у зрителей, но и у политиков, общественных и культурных деятелей. Одни призывали немедленно запретить сериал, чтобы оградить от дурного влияния подрастающее поколение, другие, напротив, советовали смотреть его вместе с детьми, чтобы наглядно показать, к чему может привести «кривая» дорожка.
Те, кто лично смотрел сериал, отмечают: сериал достоверно отражает события тех лет (71%). Причем чаще так говорят те зрители, кто взрослел или был молодым в конце 80-х годов (среди 35-44-летних — 78%, среди 45-59-летних — 86%). А самые молодые зрители до 25 лет в 24% случаев не верят, что такие события могли происходить на самом деле.
Восемь из десяти россиян, смотревших сериал, выступили против запрета сериала (82%). Считают, что сериал может пагубно влиять на молодежь и лучше его запретить, 13% зрителей. Те, кто не смотрел, но слышал о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в 46% случаев также выступают против его запрета (поддерживают запрет 19%).
Феномен сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не уникален, история отечественного кинематографа насчитывает не менее десятка фильмов в жанре криминал («Бригада», «Брат», «Бандитский Петербург» и пр.), которые в свое время вызывали волну критики и возмущений. Но сегодня мы считаем их культовыми.
Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»/пресс-служба START и Wink