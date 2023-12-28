Общество 28.12.2023 в 13:44

Жителям Улан-Удэ перед праздниками напомнили, что нельзя смывать в унитаз

На Новый год увеличивается риск засоров и крупных аварий (видео)
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Текст: Евгения Гармаева
Жителям Улан-Удэ перед праздниками напомнили, что нельзя смывать в унитаз

В преддверии новогодних праздников, специалисты «Водоканала» вновь предупредили горожан о том, что остатки оливье, как и других продуктов, могут вызвать крупные засоры на канализационных сетях.

«Система канализации в новогодние каникулы итак работает с повышенной нагрузкой - большинство улан-удэнцев проводят праздники   дома, соответственно, риск возникновения аварийных ситуаций значительно увеличивается»,

 - говорит начальник участка эксплуатации и ремонта сетей водоотведения МУП «Водоканал» Сергей Перфильев.

Специалисты предприятия отмечают, что огромное количество засоров канализации происходит именно в декабрьские и январские дни.

- В унитаз категорически нельзя смывать любые пищевые продукты, влажные салфетки, сломанные новогодние игрушки, мишуру и прочее. Это очень опасно не только для жильцов одной квартиры, но и для всех горожан. Засор может быть локальным, когда не повезёт конкретной квартире или стояку, а может привести, в том числе, и к остановке насосных агрегатов и к выводу из строя оборудования городских очистных сооружений. На этом этапе уже существует риск того, что сточные воды окажутся на улицах города, - сообщил Сергей Перфильев.

В уходящем году в Улан-Удэ устранено около 2-х тысяч засоров на сетях. И эти цифры растут, по сравнению с прошлым годом. При этом львиная доля засоров канализации произошла именно из-за отходов, не предназначенных для сброса в систему водоотведения, в том числе, из-за бытового и строительного мусора, средств личной гигиены.

Телефон круглосуточной диспечерской службы МУП «Водоканал» 44-00-00, 44-10-33


Фото: pixabay.com
Видео: Водоканал "Улан-Удэ"

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