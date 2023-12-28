В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд в мкр Горького

В Улан-Удэ на железнодорожном переезде, расположенном в мкр. Горького (5659 км ВСЖД), в ночь с 28 на 29 декабря будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 22:00 до 06:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения.Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.Фото: ВСЖД