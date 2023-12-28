Общество 28.12.2023 в 13:51
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд в мкр Горького
В ночь с 28 на 29 декабря проезд будет доступен по одной из двух полос движения
Текст: Номер один
В Улан-Удэ на железнодорожном переезде, расположенном в мкр. Горького (5659 км ВСЖД), в ночь с 28 на 29 декабря будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 22:00 до 06:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: ВСЖД
Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 22:00 до 06:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: ВСЖД
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