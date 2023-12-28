В Улан-Удэ мужчины чаще женщин согласны на «черную» зарплату

Жителей Улан-Удэ, согласных на полуофициальное трудоустройство или работу без оформления с «черной» зарплатой, немного меньше, чем сторонников честных трудовых отношений. Опрос проводил сервис по поиску работы SuperJob с 20 по 26 декабря 2023 года. В нем приняли участие представители экономически активного населения.



Так, 41% опрошенных жителей Улан-Удэ не согласится на предложение трудоустройства по «серой» или «черной» схеме. Готовых работать на условиях, противоречащих ТК РФ, оказалось 34%. Причем мужчин, согласных на зарплату в конверте, больше чем женщин (42 и 26% соответственно).