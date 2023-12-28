Общество 28.12.2023 в 14:37

В Улан-Удэ росгвардейцы поздравили болеющих детей с Новым годом

Маленькие горожане проходят паллиативное лечение
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ росгвардейцы поздравили болеющих детей с Новым годом

Сотрудники Росгвардии навестили в Улан-Удэ паллиативных детей и вручили им подарки. На собранные средства также закупили комплекты постельного белья с героями мультфильмов и уходовые наборы.

«Вневедомственная охрана взяла шефство над семьями, где растут дети с проблемным со здоровьем. Собрали деньги, закупили подарки и поехали поздравлять,  рассказывает заместитель начальника отдела кадров Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Бурятия подполковник полиции Антон Соболев. Одному мальчику подарок передали в больницу, где он сейчас находится после операции. Столько радости было в глазах и самих деток, и их родителей!»

Росгвардеец с особой теплотой и ответственностью отнесся к своей миссии Деда Мороза специального назначения. Для каждого ребенка у новогоднего волшебника нашлись важные и нужные слова, для родителей – слова поддержки и ободрения. На прощание родителям оставили контактные данные, чтобы они могли обратиться за необходимой помощью.

Фото: Росгвардия РБ

Теги
Росгвардия паллиативная помощь

Все новости

В Улан-Удэ росгвардейцы поздравили болеющих детей с Новым годом
28.12.2023 в 14:37
В Улан-Удэ мужчины чаще женщин согласны на «черную» зарплату
28.12.2023 в 14:14
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд в мкр Горького
28.12.2023 в 13:51
Жителям Улан-Удэ перед праздниками напомнили, что нельзя смывать в унитаз
28.12.2023 в 13:44
В столице Бурятии появился горнолыжный курорт
28.12.2023 в 13:15
Сериал «Слово пацана» достоверен – опрос
28.12.2023 в 12:57
В Бурятии в ДТП пострадали шесть граждан Монголии, пятеро госпитализированы (обновлено)
28.12.2023 в 12:48
В Чите тревожно садился «Боинг-737» из Владивостока
28.12.2023 в 12:12
В Бурятии на пожаре погиб 67-летний мужчина
28.12.2023 в 12:03
В Бурятии в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадали шесть человек
28.12.2023 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
В Улан-Удэ мужчины чаще женщин согласны на «черную» зарплату
Около трети опрошенных готовы работать по сомнительным схемам
28.12.2023 в 14:14
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд в мкр Горького
В ночь с 28 на 29 декабря проезд будет доступен по одной из двух полос движения
28.12.2023 в 13:51
Жителям Улан-Удэ перед праздниками напомнили, что нельзя смывать в унитаз
На Новый год увеличивается риск засоров и крупных аварий (видео)
28.12.2023 в 13:44
Сериал «Слово пацана» достоверен – опрос
Восемь из десяти россиян выступили против его запрета
28.12.2023 в 12:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru