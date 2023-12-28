В Улан-Удэ росгвардейцы поздравили болеющих детей с Новым годом

Сотрудники Росгвардии навестили в Улан-Удэ паллиативных детей и вручили им подарки. На собранные средства также закупили комплекты постельного белья с героями мультфильмов и уходовые наборы.

«Вневедомственная охрана взяла шефство над семьями, где растут дети с проблемным со здоровьем. Собрали деньги, закупили подарки и поехали поздравлять, – рассказывает заместитель начальника отдела кадров Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Бурятия подполковник полиции Антон Соболев. – Одному мальчику подарок передали в больницу, где он сейчас находится после операции. Столько радости было в глазах и самих деток, и их родителей!»

Росгвардеец с особой теплотой и ответственностью отнесся к своей миссии Деда Мороза специального назначения. Для каждого ребенка у новогоднего волшебника нашлись важные и нужные слова, для родителей – слова поддержки и ободрения. На прощание родителям оставили контактные данные, чтобы они могли обратиться за необходимой помощью.

Фото: Росгвардия РБ