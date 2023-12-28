Общество 28.12.2023 в 14:37
В Улан-Удэ росгвардейцы поздравили болеющих детей с Новым годом
Маленькие горожане проходят паллиативное лечение
Текст: Евгения Гармаева
Сотрудники Росгвардии навестили в Улан-Удэ паллиативных детей и вручили им подарки. На собранные средства также закупили комплекты постельного белья с героями мультфильмов и уходовые наборы.
Росгвардеец с особой теплотой и ответственностью отнесся к своей миссии Деда Мороза специального назначения. Для каждого ребенка у новогоднего волшебника нашлись важные и нужные слова, для родителей – слова поддержки и ободрения. На прощание родителям оставили контактные данные, чтобы они могли обратиться за необходимой помощью.
«Вневедомственная охрана взяла шефство над семьями, где растут дети с проблемным со здоровьем. Собрали деньги, закупили подарки и поехали поздравлять, – рассказывает заместитель начальника отдела кадров Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Бурятия подполковник полиции Антон Соболев. – Одному мальчику подарок передали в больницу, где он сейчас находится после операции. Столько радости было в глазах и самих деток, и их родителей!»
Фото: Росгвардия РБ