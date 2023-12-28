Общество 28.12.2023 в 15:06

В Бурятии скандал с сельским сквером «Молодежный» завершается в суде

Главу села Новокижингинск обвиняют в «служебном подлоге», который обошелся бюджету в 600 тыс рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии скандал с сельским сквером «Молодежный» завершается в суде
В Бурятии прокурор Кижингинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации села Новокижингинск, возбужденному по результатам прокурорской проверки. Муниципальный чиновник обвиняется в «служебном подлоге», сообщили в прокуратуре Бурятии.

Следствием установлено, что в период исполнения служебных обязанностей глава администрации муниципального образования «Новокижингинск» внес заведомо ложные сведения в официальные документы – в акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ по договору о благоустройстве сквера «Молодежный» в селе Новокижингинск.

Вместе с тем возведенный объект не соответствовал объему работ, предусмотренных муниципальным контрактом. Представление этих документов послужило основанием для необоснованного перечисления бюджетных денежных средств, выделенных в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» в сумме 600 тыс рублей на счет подрядчика.

Уголовное дело направлено в Хоринский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Номер один», по проекту в сквере в рамках благоустройства предполагались оборудовать площадку для проведения праздников - установить сцену, танцплощадку и сделать места для зрителей. На эти цели и выделили 600 тыс рублей. Но по факту подрядчик на резиновом настиле соорудил «шедевр», похожий на дешевую остановку из профлиста.

Однако местные жители инсталляцию не оценили и забили тревогу в соцсетях и СМИ. После разгоревшегося скандала в сквере все переделали. На месте установили техническую будку для музыкального оборудования, скамейки и металлические опоры для освещения, а также деревянное ограждение. Обязались провести и электричество.

Тем не менее, ОНФ обратился в прокуратуру, которая провела проверку и передала ее материалы в Следственный комитет.

Фото: скриншоты видео ОНФ
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благоустройство сквер подлог

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