Общество 28.12.2023 в 15:23

В Бурятии учителя школы пришли на уроки в карнавальных костюмах

Дети побывали на занятиях у пиратов, зайчиков и героев из «Гарри Поттера»
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии учителя школы пришли на уроки в карнавальных костюмах
В преддверии Нового года, учителя Верхнеичётуйской СОШ проводили уроки в карнавальных костюмах. Как вам такой подход к своим ученикам? – написали в газета «Джидинка». 

Учителя решили таким образом устроить праздничную атмосферу и порадовать детей. Кто-то из педагогов переоделся милым зайцем, кто-то задорным пиратом, а кто-то выбрал образы из популярного фильма о Гарри Поттере. 

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Фото: "Джидинка" 

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