В Бурятии учителя школы пришли на уроки в карнавальных костюмах

В преддверии Нового года, учителя Верхнеичётуйской СОШ проводили уроки в карнавальных костюмах. Как вам такой подход к своим ученикам? – написали в газета «Джидинка».Учителя решили таким образом устроить праздничную атмосферу и порадовать детей. Кто-то из педагогов переоделся милым зайцем, кто-то задорным пиратом, а кто-то выбрал образы из популярного фильма о Гарри Поттере.Фото: "Джидинка"