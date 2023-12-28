Мэрия Улан-Удэ в честь Нового года дарит горожанам два часа коммунизма

В Улан-Удэ в Новый год, 31 декабря с 23:00 и до часа ночи 1 января МУП «Городские маршруты» организуют работу 14 автобусов по девяти маршрутам, а МУП «Управление трамвая» - по одному трамваю на пяти маршрутах. Проезд для пассажиров будет бесплатный, сообщили в администрации столицы Бурятии., а с 23:00 и до часу ночи бесплатные муниципальные автобусы выйдут по маршрутам №1 (два автобуса), №2 (два автобуса), №3 (два автобуса), №10 (два автобуса), №16К через Мокрова (один автобус), №17 (два автобуса), №37 (один автобус), №95 (один автобус), №135 с заездом в мкр. «Сосновый бор» и мкр. «Звездный» (один автобус).- по графику рабочего дня: маршруты №№ 11, 19А, 33А;- по графику субботнего дня: маршруты №№ 134, 135;- по графику воскресного (выходного) дня: маршруты №№ 1, 2, 3, 3А, 4А, 10, 12, 16, 16К, 17, 21А, 24, 26, 27, 27 «Первое поле», 31, 31К, 37, 46А, 59, 92, 95, 95А, 100., а с 23:00 и до часу ночи продляется работа по одному вагону на маршрутах №1, №2, №4, №7, №8.С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru, а также по телефону диспетчера 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru. Телефон центрального диспетчера МУП «Управления трамвая» 43-41-23.Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.Фото: ulan-ude-info.ru