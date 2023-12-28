Общество 28.12.2023 в 15:25

Мэрия Улан-Удэ в честь Нового года дарит горожанам два часа коммунизма

В новогоднюю  ночь с 31 декабря на 1 января городской муниципальный транспорт два часа будет бесплатным для всех
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Мэрия Улан-Удэ в честь Нового года дарит горожанам два часа коммунизма
В Улан-Удэ в Новый год, 31 декабря с 23:00 и до часа ночи 1 января МУП «Городские маршруты» организуют работу 14 автобусов по девяти маршрутам, а МУП «Управление трамвая» - по одному трамваю на пяти маршрутах. Проезд для пассажиров будет бесплатный, сообщили в администрации столицы Бурятии.

В течение дня 31 декабря движение муниципальных автобусов будет организовано по графику рабочего дня, а с 23:00 и до часу ночи бесплатные муниципальные автобусы выйдут по маршрутам №1 (два автобуса), №2 (два автобуса), №3 (два автобуса), №10 (два автобуса), №16К через Мокрова (один автобус), №17 (два автобуса), №37 (один автобус), №95 (один автобус), №135 с заездом в мкр. «Сосновый бор» и мкр. «Звездный» (один автобус).

В период новогодних праздников с 1 по 8 января 2024 года автобусы МУП «Городские маршруты будут работать:

- по графику рабочего дня: маршруты №№ 11, 19А, 33А;

- по графику субботнего дня: маршруты №№ 134, 135;

- по графику воскресного (выходного) дня: маршруты №№ 1, 2, 3, 3А, 4А, 10, 12, 16, 16К, 17, 21А, 24, 26, 27, 27 «Первое поле», 31, 31К, 37, 46А, 59, 92, 95, 95А, 100.

МУП «Управление трамвая» 31 декабря организует работу вагонов на линии по графику субботнего дня, а с 23:00 и до часу ночи продляется работа по одному вагону на маршрутах №1, №2, №4, №7, №8. В период новогодних праздников с 1 по 8 января 2024 года трамваи работают по графику воскресного дня.

С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru, а также по телефону диспетчера 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru. Телефон центрального диспетчера МУП «Управления трамвая» 43-41-23.

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.

Фото: ulan-ude-info.ru
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