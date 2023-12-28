В Улан-Удэ во дворе жилого дома переборщили с лежачими полицейскими

Летом 2023 года депутат Народного Хурала установил в микрорайоне лежачие полицейские на сумму около 300 тыс. руб. Искусственные неровности на дороге - дело хорошее, безопасность жителей и особенно детей очень важна. Однако исполнение сильно подкачало, рассказывают активисты ОНФ в Бурятии.

«Переусердствовали с количеством дорожных препятствий: их установили слишком часто. На один небольшой двор их стоит сразу 10. При этом нет предупреждающих знаков. А заметённые снегом дорожные валики вообще стали незаметны и могут стать неприятным «сюрпризом» для автомобилистов. Лежачие полицейские установлены с нарушением ГОСТ, как по технологии, так и по высоте. Норматива по удаленности искусственных неровностей друг от друга нет, но должен же быть здравый смысл»,

– отмечают в Народном фронте.



По жалобам жителей ОНФ обратился в прокуратуру. Недостатки необходимо исправить, чтобы общая территория была удобна и безопасна для пешеходов и автомобилистов.







Фото: Номер один