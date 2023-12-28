В Улан-Удэ военный получил срок в колонии за поездку к родне

Улан-удэнский гарнизонный военный суд провозгласил суровый приговор в отношении военнослужащего.

«Желая побыть с родственниками и отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, с целью временно уклониться от ее прохождения, в период мобилизации, в 16 часов 23 марта 2023 года совершил неявку в срок без уважительных причин на службу в воинскую часть, после чего, не исполняя обязанностей военной службы, проживал по своему месту жительства, проводя время по своему усмотрению»,

- рассказали в суде.



27 апреля 2023 года мужчина сообщил сотрудникам военной полиции о своем местонахождении. В тот же день его доставили в военную комендатуру.

«За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд назначил жителю наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.







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