Общество 28.12.2023 в 16:46
В Улан-Удэ в приюте строят новые вольеры
В ноябре приют получил 2.76 млн на строительство домиков для питомцев
Текст: Евгения Гармаева
В начале ноября приют для животных «Кот и пес» получил субвенцию из республиканского бюджета в размере 2,76 млн. на строительство дополнительных вольеров и огораживание территории, сообщают в Управлении ветеринарии РБ.
Инспектор и юрист Управления ветеринарии РБ выехали в приют для проверки хода строительства новых вольеров. В приюте до конца года должны построить 100 вольеров и ограждение высотой в 160 сантиметров.
Фото: Управление ветеринарии РБ
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