В Улан-Удэ в приюте строят новые вольеры

В начале ноября приют для животных «Кот и пес» получил субвенцию из республиканского бюджета в размере 2,76 млн. на строительство дополнительных вольеров и огораживание территории, сообщают в Управлении ветеринарии РБ.



Инспектор и юрист Управления ветеринарии РБ выехали в приют для проверки хода строительства новых вольеров. В приюте до конца года должны построить 100 вольеров и ограждение высотой в 160 сантиметров.







Фото: Управление ветеринарии РБ