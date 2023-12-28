Общество 28.12.2023 в 16:46

В Улан-Удэ в приюте строят новые вольеры

В ноябре приют получил 2.76 млн на строительство домиков для питомцев
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ в приюте строят новые вольеры

В начале ноября приют для животных «Кот и пес» получил субвенцию из республиканского бюджета в размере 2,76 млн. на строительство дополнительных вольеров и огораживание территории, сообщают в Управлении ветеринарии РБ.

Инспектор и юрист Управления ветеринарии РБ выехали в приют для проверки хода строительства новых вольеров. В приюте до конца года должны построить 100 вольеров и ограждение высотой в 160 сантиметров.



Фото: Управление ветеринарии РБ

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