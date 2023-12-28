Общество 28.12.2023 в 17:36

Новогодние живые ёлки не сокращают лесов

Миф об уроне развеял глава Рослесхоза Иван Советников
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Текст: Номер один
Новогодние живые ёлки не сокращают лесов
Живые ёлки, которые мы покупаем на новогодних базарах, не сокращают численность российских лесов. Чаще всего их специально выращивают в питомниках или срубают с просек, которые по правилам должны быть очищены от растительности. Об этом рассказал глава Рослесхоза Иван Советников, сообщает минприроды РФ.  

«При выборе же елки нужно обращать внимание на строение хвои. Она должна быть максимально яркой, иметь темно-зеленый цвет и не отваливаться. Чтобы она дольше стояла, ее нужно подпилить и поставить в воду. Некоторые добавляют шипучий аспирин. Однако это не обязательно», - отметил Иван Советников.

Фото: egov-buryatia.ru/ralh
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