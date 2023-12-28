Общество 28.12.2023 в 19:20

Жительница Улан-Удэ убила сына

Во время ссоры она нанесла удар ножом в предплечье сыну, клинок пересек одну из артерий
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Текст: Номер один
Жительница Улан-Удэ убила сына
В Улан-Удэ 27 декабря в больнице скончался 34-летний мужчина, которого за несколько дней до смерти госпитализировали с колото-резаным ранением руки и острой кровопотерей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По подозрению в совершении преступления задержана 54-летняя мать покойного. В ходе проведенного допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ей уже предъявлено обвинение.  

По данным следствия, 24 декабря в течение дня обвиняемая у себя в квартире в одном из домов на улице Дивизионной города Улан-Удэ распивала спиртные напитки с сыном и его приятелем. Позже между родственниками на фоне алкогольного опьянения произошла семейный ссора, в ходе которой женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в предплечье сыну. Клинок пересек одну из артерий.

Потерпевшего с ранением и кровопотерей госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней он скончался в больнице.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. Ведется следствие.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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