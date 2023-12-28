Общество 28.12.2023 в 19:36

В Улан-Удэ задержан директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин

Он подозревается в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе
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В Улан-Удэ задержан директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Дмитрия Скакалина, подозреваемого в «превышении должностных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности» и в «незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, подозреваемый в декабре 2023 года договорился со знакомым предпринимателем, которого попросил произвести капитальный ремонт здания склада муниципального предприятия, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позже. В это же время подозреваемый организовал проведение торгов на заключение муниципального контракта с начальной ценою более 2 млн рублей по ремонту этого склада, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил.

Однако торги в форме электронного аукциона неожиданно для договорившихся сторон  выиграла другая фирма. Тогда подозреваемый встретился с представителем этой фирмы и объяснил, что работы по ремонту склада на самом деле уже выполнены, после чего предложил подкуп в сумме более 100 тыс рублей, за который потребовал от победителя торгов заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги.

После достигнутой договоренности подозреваемый подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего произвел расчет.    
Преступление выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Бурятия.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Ведется следствие.

Фото: «Водоканал»
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преступность подкуп Водоканал

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