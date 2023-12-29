Три рассказа о настоящем новогоднем чуде

…А люди шли и шли, их было много

Мы врезались в любовь…

И тут я увидел, что по двору идет Дед Мороз!

Татьяна Краснова.

Редакция «Номер один» желает вам всем мира, добра, счастья и домашнего уюта в наступающем Новом году! Пусть чудеса случаются с вами чаще!

«Может, для кого-то эта история покажется простой и несказочной, но я, уже взрослый человек, после этого начала верить в чудо. Произошло все накануне 2021 года. Наша семья – это мама, дочка девяти лет и сын двух лет.Декабрь, предновогодняя суета, в магазинах ажиотаж и манящий запах мандаринов. Но не в нашем доме. Декрет, выйти на работу раньше нет возможности - не с кем оставлять детей, финансы совсем впритык. И детские глаза, которые с надеждой ждут и подарков, и елки, и новогоднего стол. Посадила дочку вечером, объясняю: «Доча, этот Новый год пройдет очень просто - детское шампанское, оливье и фрукты я куплю в любом случае, но на подарки не хватит...». Слезно обещаю, что следующий Новый год будет обязательно другим, нужно только немного потерпеть...Дочка ничего не сказала, но по глазам было понятно, что все ее мечты рухнули... Я поревела в подушку и уснула - утро вечера мудренее. С утра повседневные заботы закружили в хороводе дня: нужно топить печь, сделать уборку дома, маленькому сыночке уделить внимание, поиграть и накормить. И тут мне на телефон приходит СМС, отправитель мне лично неизвестен. Пишет мужчина: «Дорогая мама, у вас такая чудесная дочь, я очень хочу вам помочь, пожалуйста, не отказывайтесь от помощи. Можно ваш адрес или расчетный счет?». Ничего не понимая, спрашиваю, откуда вообще такая информация? Оказалось, что моя доча написала свою историю в один популярный паблик города Улан Удэ, где администратор не стал скрывать автора, а оставил ссылку на ее страницу. А дальше начались чудеса.Люди шли, их было очень много. От души дарили подарки, несли угощения к столу, нам даже купили дрова, а заветная мечта ребенка сбылась в тройном размере. Люди приезжали из разных районов республики и даже из Иркутской области. Множество организаций города: полиция, судебные приставы, магазин салютов, курьерская компания - все откликнулись на этот небольшой пост, написанный ребенком. Мне было неудобно, даже стыдно, что так все обернулось. Хочу сказать, что спустя несколько лет моя дочь до сих пор поддерживает переписку со многими, кто откликнулся на ее пост, кто подарил ей новогоднюю сказку, новогоднее чудо.А меня, взрослого, трезвомыслящего человека, который больше реалист, заставили верить в сказку. У нас самый добрый, самый отзывчивый народ. Хочу от всей души сказать всем, кто помнит этот случай, кто каким-то образом участвовал в этой сказке, огромное спасибо. Вы - настоящие волшебники, настоящие Деды Морозы и Снегурочки.Люди, верьте в чудеса, ведь порой кто-то посторонний становится родным и близким. Хочу пожелать всем жителям нашей Бурятии здоровья и, конечно, веры в лучшее! Очень любим всех и ценим.Новогоднее знакомство с мужем, которое произошло в реальной жизни, оказалось незабываемым и весьма необычным. Все началось 31 декабря 2001 года, когда произошло дорожно-транспортное происшествие. Мой будущий муж въехал в меня по улице Николая Петрова и мы оказались в центре скандала.Я вышла из автомобиля, полная негодования, и начала ругаться на него. Но, к моему удивлению, мой будущий муж не только не отвечал на мои резкие слова, но и улыбался. Рядом стоял киоск, и вот он уже подошел ко мне с коробкой конфет и бутылкой шампанского. Он сказал: «Не ругайтесь, пожалуйста. Я хочу отремонтировать ваш автомобиль». Это было неожиданно и трогательно одновременно. Я прекратила негодовать и приняла его предложение. С тех пор прошло уже 23 года, и мы до сих пор вместе. Это было наше первое знакомство, а 14 февраля он сделал мне предложение стать его женой, которое стало отправной точкой для нашей счастливой семейной жизни. Мы преодолели множество трудностей и преград вместе, но наше взаимопонимание и поддержка друг друга всегда помогали нам преодолевать все трудности.Эта история напоминает нам о том, что любовь может возникнуть в самых неожиданных ситуациях. Мы благодарны судьбе за то, что она свела нас вместе в тот день, и никогда не перестаем ценить этот особый момент в нашей жизни. Наше новогоднее знакомство стало началом нашей сказочной истории, которая продолжается до сих пор. Мы радуемся каждому Новому году, проведенному вместе, и благодарим судьбу за то, что она привела нас друг к другу.И так каждый год, когда наступает новогодняя ночь, мы отмечаем не только приход нового года, но и это особенное знакомство, которое изменило нашу жизнь навсегда. Раньше я даже не могла подумать, что у меня муж будет грузин, а он не мог подумать, что женится на бурятке. Вот как-то так!Встреча, произошедшая в преддверии Нового года в один из дней так называемых «лихих» 90-х годов, не выдумана мною. Я вспоминаю ее с верой в то, что чудеса случаются... Особенно под Новый год.Мы, работники совместного российско-китайского предприятия «Лотос» (выпускало телевизоры из китайских комплектующих и располагалось на площадях Приборостроительного объединения), по существовавшей традиции перед Новым годом организовывали поздравления с Дедом Морозом детей работников предприятия.Ребятки ждали Деда Мороза с нетерпением, рассказывали об итогах года уходящего, читали стихи, играли на музыкальных инструментах. Те, кто повзрослее, подыгрывали новогоднему гостю, а младшие смотрели во все глаза на доброго дедушку, в руках которого подарок, а осмелев, могли и до бороды добраться... Это же какое чудо - сам Дед Мороз в гости пожаловал!Расставаясь, благодарили и в ожидании новой встречи желали друг другу счастливого года. И вот в один из таких поздравительных объездов, когда нашему Деду Морозу осталось посетить два-три адреса, состоялась эта встреча.Наша «Мазда» остановилась во дворе одного из многоэтажных домов на улице Гагарина (или Пушкина, по прошествии стольких лет я забыла точный адрес). Дед Мороз с мешком в руках в окружении свиты пошел поздравлять ребенка. Навстречу ему быстрым шагом, почти бегом, в расстегнутой дубленке, комкая шапку в руках, приближался молодой человек. Поравнявшись, он попросил Деда Мороза остановиться и помочь в одном, как он выразился, деликатном и судьбоносном деле: «Видите ли, я познакомился с женщиной, сегодня решился сделать ей предложение создать семью. - Мужчина явно нервничал. - У нее замечательный маленький сынишка... Когда она обратилась к сынишке, сказав, что я теперь буду жить вместе с ними, малыш подумал и сказал, что он будет не против при условии, что я позвоню сейчас Деду Морозу и тот принесет ему подарок!».Надо сказать, что мы давно уже вышли из машины и слушали взволнованный рассказ молодого человека. Тот продолжал.«Что оставалось делать? Я подошел к окну, сделал вид, что звоню Деду Морозу... Никакой надежды не было. И тут я увидел, что по двору идет Дед Мороз! Радости не было предела... Я и выскочил, наспех одевшись. Помогите, пожалуйста!» - попросил молодой человек.«Конечно, поможем!» - был наш ответ.Пока Дед Мороз поздравлял очередное дите, мужчина сбегал в ближайшую торговую точку, купил подарок. Дед Мороз пошел вслед за уже повеселевшим мужчиной. Через несколько минут наш добрый Дед Мороз вышел из подъезда с бутылкой шампанского в руках. Когда все уселись в «микрике» и было разлито шампанское, наступила тишина... Каждый думал о своем. А Дед Мороз произнес: «За здоровье и счастье новой молодой семьи! С наступающим Новым годом!». И всем стало так хорошо на душе.Фото: dom-dm.ru