Назначен Байкальский транспортный прокурор

Приказом Генерального прокурора России на должность Байкальского транспортного прокурора назначен Андрей Анатольевич Ларионов, ранее занимавший должность заместителя Иркутского транспортного прокурора, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Андрей Анатольевич родился в Иркутске в 1989 году, окончил Иркутский филиал Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации в 2011 году.С 2014 года служит в органах прокуратуры, занимал должности помощника Читинского, Иркутского транспортных прокуроров, заместителя Иркутского транспортного прокурора.Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Игорь Медведев представил его коллективу Байкальской транспортной прокуратуры, а также руководителям поднадзорных правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, представителям судейского сообщества Северобайкальского транспортного региона.Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура