Общество 29.12.2023 в 10:55

В Бурятии взрывотехники проверяют общественные места перед праздниками

Безопасные гуляния обеспечат росгвардейцы, полицейские и народные дружины
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии взрывотехники проверяют общественные места перед праздниками

В новогодние и рождественские дни росгвардейцы вместе с коллегами из регионального МВД, народными дружинниками, работниками частных охранных организаций и представителями казачества обеспечат безопасность жителей и гостей Бурятии. Маршруты групп задержания вневедомственной охраны скорректированы и приближены к местам проведения праздничных мероприятий. Организована комплексная работа по обследованию мест проведения праздничных мероприятий.

«В преддверии специалисты-взрывотехники проводят профилактические осмотры мест с массовым пребыванием граждан. Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы усилен контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия»,

- сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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