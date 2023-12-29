Общество 29.12.2023 в 10:55
В Бурятии взрывотехники проверяют общественные места перед праздниками
Безопасные гуляния обеспечат росгвардейцы, полицейские и народные дружины
Текст: Евгения Гармаева
В новогодние и рождественские дни росгвардейцы вместе с коллегами из регионального МВД, народными дружинниками, работниками частных охранных организаций и представителями казачества обеспечат безопасность жителей и гостей Бурятии. Маршруты групп задержания вневедомственной охраны скорректированы и приближены к местам проведения праздничных мероприятий. Организована комплексная работа по обследованию мест проведения праздничных мероприятий.
Фото: Росгвардия Бурятии
«В преддверии специалисты-взрывотехники проводят профилактические осмотры мест с массовым пребыванием граждан. Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы усилен контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия»,- сообщили в Росгвардии Бурятии.