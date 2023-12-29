В вытрезвителе Улан-Удэ с начала года побывали 2,5 тыс человек

К Новому году традиционно принято подводить итоги. Не остаться в стороне решил и вытрезвитель Улан-Удэ. Так, за 11 месяцев в стенах медучреждения оказали помощь 2 592 пациентам. Как отметили в минздраве Бурятии, это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда жертвами алкоголя стали 1 807 человек.Радоваться или плакать, но показатели у преимущественно мужского заведения идут в гору. Среди сильно перепивших горожан 2419 человек - представители «сильного» пола. При этом среди женщин также наблюдается рост числа пациентов – 173 человека, что в два раза больше цифр 2022 года.- В основном лица в состоянии опьянения доставляются экипажами полиции или самостоятельно. Таким образом, вытрезвление граждан в состоянии опьянения и утративших способность передвигаться, особенно в наших климатических условиях, способствует снижению масштабов алкоголь-обусловленной смертности. Проблема крайне актуальная, - отметили в региональном министерстве здравоохранения.Медики предупреждают: с наступлением холодов состояние алкогольного опьянения может быть чревато тяжелыми последствиями: обморожениями, происшествиями, отравлением и т. д. Самое страшное – перепивший человек может уснуть на улице.«Уважаемые земляки! Впереди длительные праздники, уже начались корпоративы. Рекомендую не злоупотреблять алкоголем в праздники. Именно в праздники увеличивается число травм, отравлений и других происшествий. Позаботьтесь о своем благополучии, проведите длительные выходные с пользой для своего здоровья», - обратился к жителям Бурятии главный врач Республиканского наркологического диспансера Андрей Михеев.Фото: «Номер один»