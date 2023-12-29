Общество 29.12.2023 в 11:41

В вытрезвителе Улан-Удэ с начала года побывали 2,5 тыс человек

Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда жертвами алкоголя стали 1  807 человек
A- A+
Текст: газета
В вытрезвителе Улан-Удэ с начала года побывали 2,5 тыс человек
К Новому году традиционно принято подводить итоги. Не остаться в стороне решил и  вытрезвитель Улан-Удэ. Так, за 11 месяцев в стенах медучреждения оказали помощь 2  592 пациентам. Как отметили в минздраве Бурятии, это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда жертвами алкоголя стали 1  807 человек.

Радоваться или плакать, но показатели у преимущественно мужского заведения идут в гору. Среди сильно перепивших  горожан 2419 человек - представители «сильного» пола. При этом среди женщин также наблюдается рост числа пациентов – 173 человека, что в два раза больше цифр 2022 года.

- В основном лица в состоянии опьянения доставляются экипажами полиции или самостоятельно. Таким образом, вытрезвление граждан в состоянии опьянения и утративших способность передвигаться, особенно в наших климатических условиях, способствует снижению масштабов алкоголь-обусловленной смертности. Проблема крайне актуальная, - отметили в региональном министерстве здравоохранения.

Медики предупреждают: с наступлением холодов состояние алкогольного опьянения может быть чревато тяжелыми последствиями: обморожениями, происшествиями, отравлением и т. д. Самое страшное – перепивший человек может уснуть на улице.

«Уважаемые земляки! Впереди длительные праздники, уже начались корпоративы. Рекомендую не злоупотреблять алкоголем в праздники. Именно в праздники увеличивается число травм, отравлений и других происшествий. Позаботьтесь о своем благополучии, проведите длительные выходные с пользой для своего здоровья», - обратился к жителям Бурятии главный врач Республиканского наркологического диспансера Андрей Михеев.

Фото: «Номер один»
Теги
здравоохранение вытрезвитель год итоги

Все новости

В Улан-Удэ обезопасят скользкий пол в переходе на Центральном рынке
29.12.2023 в 12:22
Экипаж корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» тренируется с вертолетчиками
29.12.2023 в 12:19
В Бурятии за сутки под колеса автомобилей трижды попали дети
29.12.2023 в 12:08
В вытрезвителе Улан-Удэ с начала года побывали 2,5 тыс человек
29.12.2023 в 11:41
К главе Бурятии и руководителю следкома РФ обратились сотрудники «Водоканала»
29.12.2023 в 11:23
В Улан-Удэ состоится открытие главной елки
29.12.2023 в 11:04
В Улан-Удэ строительную фирму оштрафовали на 20 тысяч
29.12.2023 в 11:00
В Бурятии взрывотехники проверяют общественные места перед праздниками
29.12.2023 в 10:55
В Улан-Удэ сняли новый мультфильм на бурятском языке
29.12.2023 в 10:23
Жителю Бурятии вынесли приговор за дискредитацию армии
29.12.2023 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
В Улан-Удэ обезопасят скользкий пол в переходе на Центральном рынке
Работы завершат к середине января
29.12.2023 в 12:22
Экипаж корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» тренируется с вертолетчиками
В заливе Петра Великого совершено более 10 взлетов и посадок на вертолетную палубу корвета
29.12.2023 в 12:19
В Улан-Удэ строительную фирму оштрафовали на 20 тысяч
Бесхозяйственность ее рабочих при ремонте дороги в итоге привела к ДТП
29.12.2023 в 11:00
В Бурятии взрывотехники проверяют общественные места перед праздниками
Безопасные гуляния обеспечат росгвардейцы, полицейские и народные дружины
29.12.2023 в 10:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru