Общество 29.12.2023 в 12:19

Экипаж корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» тренируется с вертолетчиками

В заливе Петра Великого совершено более 10 взлетов и посадок на вертолетную палубу корвета
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Экипаж корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» тренируется с вертолетчиками
В заливе Петра Великого экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл совместную тренировку с корветом «Герой РФ Алдар Цыденжапов», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В ходе тренировки вертолетчики отработали задачи по перебазированию корабельного вертолета с военного аэродрома в Приморском крае на борт корабля. Экипажем Ка-27ПС успешно выполнены нормативы по посадке и взлету с палубы корабля. В ходе учебно-тренировочных полетов было совершено более 10 взлетов и посадок на вертолетную палубу корвета как на ходу, так и в дрейфе.

Помимо взлетов и посадок, вертолетчики отработали задачи во взаимодействии с экипажем корвета по проверке его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

На завершающем этапе совместной тренировки с экипажем вертолета Ка-27ПС расчеты ПВО корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» отработали задачи по отражению средств воздушного нападения противника с условным применением зенитного ракетного вооружения.

Фото: function.mil.ru
Теги
безопасность корвет ТОФ

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