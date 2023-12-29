Общество 29.12.2023 в 12:22
В Улан-Удэ обезопасят скользкий пол в переходе на Центральном рынке
Работы завершат к середине января
Текст: Евгения Гармаева
На этой неделе бригада ремонтно-строительных работ начала укладывать новое резиновое покрытие в переходе. Почти половина запланированного объема уже выполнена, завершить работы планируют к середине января.
«Частично здесь уже было резиновое покрытие. Однако в местах, где была обычная плитка, с наступлением зимы становилось скользко. Уборщики территорий подсыпали внутри скользкие места, но это помогало только на некоторое время. Поэтому мы приняли решение положить новое резиновое покрытие там, где его не было, чтобы обезопасить передвижение жителей по переходу»,- сообщил начальник отдела ремонтно-строительных работ Комбината по благоустройству Яков Никоноров.
Общая площадь нового резинового покрытия составит 318 кв метров.
Фото: Администрация Улан-Удэ
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