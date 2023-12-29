В Улан-Удэ обезопасят скользкий пол в переходе на Центральном рынке

На этой неделе бригада ремонтно-строительных работ начала укладывать новое резиновое покрытие в переходе. Почти половина запланированного объема уже выполнена, завершить работы планируют к середине января.

«Частично здесь уже было резиновое покрытие. Однако в местах, где была обычная плитка, с наступлением зимы становилось скользко. Уборщики территорий подсыпали внутри скользкие места, но это помогало только на некоторое время. Поэтому мы приняли решение положить новое резиновое покрытие там, где его не было, чтобы обезопасить передвижение жителей по переходу»,