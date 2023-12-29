В Бурятии наградили многодетные семьи

Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил сертификаты и госнаграды многодетным семьям, в которых воспитывается по 6 и более детей. Торжественная церемония прошла сегодня, в преддверии Года семьи, сообщили в правительстве республики.Госнаграду «За верность родительскому долгу» получила семья Гармаевых - Сергей Мунхоевич и Валентина Зориктуевна из Курумканского района. Супруги воспитывают двух родных и 20 приемных детей. От предпринимательского сообщества семье подарили автомобиль УАЗ «Патриот».Сертификаты на приобретение жилья 3,5 млн руб вручили: семье Ринчиновых – Гарме Борисовичу и Оюне Дугаржаповне; Руденко Наталье Александровне; Малановым Владиславу Бадмаевичу и Эливире Раднаевне.Семья – это крепкий дом, поддержка и опора, забота и уважение. Семья – это люди, которые держат тебя за руку. Крепкие и большие семьи – залог процветания и развития нашей большой страны.Фото: egov-buryatia.ru