В Бурятии на новогодние праздники обещают теплую снежную погоду

В Бурятгидрометцентре рассказали, какая погода будет в период новогодних гуляний.

Так, 30 декабря по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег. Днем - преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с.

Температура ночью -13,-18, местами -22,-27, по северу до -34, по Прибайкалью и южной половине при облачности -8,-13. Днем -7,-12, местами до -2, по северной половине местами -17,-22.

В Улан-Удэ 30 декабря ночью пройдет небольшой снег. Днем - без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем с переходом восточный 4-9 м/с. Температура ночью -13,-15, днем -7,-9.

31 декабря по республике будет облачно, на большей части территории пройдет небольшой, местами умеренный снегопад. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по северу до -33. Днем -10,-15, по южной половине до -3,-8, по северу местами -19,-24.

1 января по республике местами пройдет небольшой снег, днем по северному Прибайкалью и Баргузинской долине до умеренного. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -27,-32, по Прибайкалью при облачности -11,-16. Днем -9,-14, местами до -2, по крайнему северу -17,-22.

2 января по северной половине Бурятии будет облачно, местами снег, по южной половине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 12-15 м/с, поземок. Температура ночью -21,-26, местами -29,-34, по Прибайкалью при облачности -12,-17. Днем -11,-16, местами –3,-8, по крайнему северу -19,-24.





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