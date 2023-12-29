Жители Улан-Удэ поздравляют дворников с Новым годом

В столице Бурятии продолжается очень добрый марафон – некоторые жители города решили сказать «спасибо» за нелегкий труд и поздравить с наступающим праздником дворников. На сегодня к спонтанной акции присоединились жильцы нескольких улиц: ЖК «Ангара 1», Столбовой, Боевой, 102 мкр и т.д. сообщают в группе «Весь Улан-Удэ». На видеороликах горожане исполняют песни, дарят подарки и благодарят уборщиков территорий.









«Надеемся, что на этом еще не все, но все-таки уже можно назвать поток поздравлений настоящей акцией, которая образовалась совершенно случайно. Снегурочки из 102 квартала поздравили своего песней, шампанским, душевной речью, и конечно же денежкой. Мужчине пожелали встретить свою любовь»,

- рассказали в «Весь Улан-Удэ».

