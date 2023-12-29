Общество 29.12.2023 в 13:54
Жители Улан-Удэ поздравляют дворников с Новым годом
Марафон добра запустили случайно
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии продолжается очень добрый марафон – некоторые жители города решили сказать «спасибо» за нелегкий труд и поздравить с наступающим праздником дворников. На сегодня к спонтанной акции присоединились жильцы нескольких улиц: ЖК «Ангара 1», Столбовой, Боевой, 102 мкр и т.д. сообщают в группе «Весь Улан-Удэ». На видеороликах горожане исполняют песни, дарят подарки и благодарят уборщиков территорий.
Как отметили в группе, хочется верить, что подобная традиция приживется, и в следующем году поздравлений будет больше. Как сообщал «Номер один», ранее дворники записали трогательное видеообращение, в котором попросили жителей не мусорить.
«Надеемся, что на этом еще не все, но все-таки уже можно назвать поток поздравлений настоящей акцией, которая образовалась совершенно случайно. Снегурочки из 102 квартала поздравили своего песней, шампанским, душевной речью, и конечно же денежкой. Мужчине пожелали встретить свою любовь»,
- рассказали в «Весь Улан-Удэ».
Фото: Номер один; скриншот из видео.