Общество 29.12.2023 в 14:24

Часть жителей Улан-Удэ хотят, чтобы в школах старшеклассников обучали вождению и автоделу

Среди родителей учащихся провели опрос об актуальных занятиях на уроках труда
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Часть жителей Улан-Удэ хотят, чтобы в школах старшеклассников обучали вождению и автоделу

Жители Улан-Удэ определили топ-5 наиболее полезных занятий на уроках труда – это кулинария, столярное дело, рукоделие, мелкий бытовой ремонт и работа с электроинструментом. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob с 19 – 26 декабря приняли участие матери и отцы школьников.

Напомним, в РФ приняли закон о введении в школах обязательных уроков труда с 1 сентября 2024 года.

«На вопрос о наиболее актуальных навыках и умениях, которым было бы полезно обучить детей на уроках труда, большинство родителей младшеклассников и учеников среднего звена назвали кулинарию (22 и 27% соответственно). Старшеклассников, по мнению родителей, следует прежде всего обучить базовым навыкам шитья и ремонта одежды (23%). Рукоделие наряду со столярным делом входит и в топ-3 пожеланий родителей учеников 1-4 и 5-9 классов», 

- рассказали в SuperJob.
По мнению родителей, школьников также нужно обучать работе с ручным и электроинструментом (отверткой, гаечным ключом, шуруповертом, дрелью и проч.). Чем старше дети, тем чаще их родители упоминали слесарное дело и электрику.

«Кроме того, матери и отцы старшеклассников чаще родителей учащихся младшего и среднего звена мечтают, чтобы их чад обучили всем навыкам, необходимым современному человеку в быту. Среди умений и навыков, актуальных для старшеклассников, также - вождение и автодело», 

- сообщили о результатах опроса.


Фото: "Номер один"
Теги
автошкола школьники школа

Все новости

В Бурятии на День всех влюбленных анонсировали оперу «Риголетто»
29.12.2023 в 14:58
В Улан-Удэ наградили наставников школьных театров
29.12.2023 в 14:57
Часть жителей Улан-Удэ хотят, чтобы в школах старшеклассников обучали вождению и автоделу
29.12.2023 в 14:24
Жители Улан-Удэ поздравляют дворников с Новым годом
29.12.2023 в 13:54
В Бурятии на новогодние праздники обещают теплую снежную погоду
29.12.2023 в 12:58
В Бурятии наградили многодетные семьи
29.12.2023 в 12:53
В Улан-Удэ обезопасят скользкий пол в переходе на Центральном рынке
29.12.2023 в 12:22
Экипаж корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» тренируется с вертолетчиками
29.12.2023 в 12:19
В Бурятии за сутки под колеса автомобилей трижды попали дети
29.12.2023 в 12:08
В вытрезвителе Улан-Удэ с начала года побывали 2,5 тыс человек
29.12.2023 в 11:41
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
В Улан-Удэ наградили наставников школьных театров
Артистов Русской драмы – Елизавету Михайлову и Николая Брагина -отметили за работу со школьными театрами
29.12.2023 в 14:57
Жители Улан-Удэ поздравляют дворников с Новым годом
Марафон добра запустили случайно
29.12.2023 в 13:54
В Бурятии на новогодние праздники обещают теплую снежную погоду
Местами потеплеет до -2 градусов
29.12.2023 в 12:58
В Бурятии наградили многодетные семьи
Им вручили сертификаты на приобретение жилья и госнаграды
29.12.2023 в 12:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru