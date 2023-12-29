Часть жителей Улан-Удэ хотят, чтобы в школах старшеклассников обучали вождению и автоделу

Жители Улан-Удэ определили топ-5 наиболее полезных занятий на уроках труда – это кулинария, столярное дело, рукоделие, мелкий бытовой ремонт и работа с электроинструментом. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob с 19 – 26 декабря приняли участие матери и отцы школьников.

Напомним, в РФ приняли закон о введении в школах обязательных уроков труда с 1 сентября 2024 года.

«На вопрос о наиболее актуальных навыках и умениях, которым было бы полезно обучить детей на уроках труда, большинство родителей младшеклассников и учеников среднего звена назвали кулинарию (22 и 27% соответственно). Старшеклассников, по мнению родителей, следует прежде всего обучить базовым навыкам шитья и ремонта одежды (23%). Рукоделие наряду со столярным делом входит и в топ-3 пожеланий родителей учеников 1-4 и 5-9 классов»,



- рассказали в SuperJob

«Кроме того, матери и отцы старшеклассников чаще родителей учащихся младшего и среднего звена мечтают, чтобы их чад обучили всем навыкам, необходимым современному человеку в быту. Среди умений и навыков, актуальных для старшеклассников, также - вождение и автодело»,

- сообщили о результатах опроса.



По мнению родителей, школьников также нужно обучать работе с ручным и электроинструментом (отверткой, гаечным ключом, шуруповертом, дрелью и проч.). Чем старше дети, тем чаще их родители упоминали слесарное дело и электрику.