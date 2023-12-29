В Улан-Удэ наградили наставников школьных театров

Министерство культуры Бурятии наградило деятелей культуры и искусства. Торжественная церемония награждения государственными и ведомственными наградами республики Бурятия прошла в музыкальном зале Национальной библиотеки.Министр культуры республики Соёлма Дагаева поздравила всех с наступающим Новым годом, напомнив, что уходящий 2023 год прошел в России под знаком педагога и наставника. По словам министра, год 100-летия образования республики Бурятии был для сферы культуры успешным, наполненным событиями, победами и достижениями.«Нам есть чем гордиться и есть что вспомнить. Все это – наша совместная с вами работа, и я хочу всех вас поблагодарить за этот плодотворный год. В Год педагога и наставника мы хотим поблагодарить наших наставников школьных театров», – сказала глава ведомства, приступая к награждению.Так, артисты Государственного русского драматического театра имени Николая Бестужева Елизавета Михайлова и Николай Брагин были награждены благодарственными письмами министра культуры республики Бурятия как наставники проекта «Школьные театры», сообщили в пресс-службе ГРДТ.Напомним, в начале декабря Елизавета Михайлова была удостоена награды в номинации «Лучший преподаватель школьного театра» в старшей возрастной группе от 12 до 17 лет на I республиканском фестивале-конкурсе школьных театров «Алтан Баг». Постановка Елизаветы Михайловой вошла в число двадцати семи отобранных для участия в фестивале. Ее воспитанники – учащиеся школы №60 социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья представили постановку «Выше неба» на сцене театра «Ульгэр». Эту работу актрисы жюри отметило как лучшую среди преподавателей. Финал спектакля, в котором дети с серьезными нарушениями здоровья говорят о своих мечтах стать врачами, учителями, стюардессами, многих заставил плакать.«Это больная тема для нас – родителей детей с ОВЗ. Каждая из мам беспокоится за будущее своего ребенка. И многие знают, что с таким диагнозом, вряд ли… Но невозможно выразить всю благодарность за то, что дети были заняты и жили этой творческой жизнью все эти месяцы», – признавались тогда родители воспитанников Елизаветы Михайловой.За несколько дней до этого, в конце ноября актриса также представила на малой сцене Русского драматического театра имени Николая Бестужева необычный проект – эскиз спектакля «мЕчты», поставленный вместе с подростками из разных школ города. Восемнадцать ребят со всего Улан-Удэ попробовали себя в качестве артистов новой постановки по мотивам пьесы Павла Ломовцева (Волхов) «Мечты и дороги». Работа по проекту театра «ПодРосток» велась с ребятами возрастной группы от 12 до 17 лет с марта и, по признанию самих ребят и их родителей, была очень вдохновляющей.Вместе с артистами театра имени Бестужева благодарностей за наставничество были удостоены артист Бурятского республиканского театр кукол «Ульгэр» Зорикто Дагбаев и артист балета, ведущий мастер сцены Бурятского государственного академического театра оперы и балета Павел Окунев.Фото: ГРДТ