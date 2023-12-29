В Улан-Удэ появился стальной дракон

Жители восхитились красивой фигурой дракона, которую установили у местного предприятия ООО «Улан-Удэстальмост». Фотографию выложили в популярном паблике «Аноним 03». В комментариях сообщили, что это авторская работа одного из сотрудников завода. Пост собрал 15 тысяч просмотров.

«Мне очень нравится - празднично, необычно, радует глаз, сделано своими руками, круто же!»

- пишут жители.









«Очень классный дракон, молодец автор, сегодня с этим драконом фоталась», - пишет горожанка.







Фото: Аноним 03