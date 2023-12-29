В 2023 году мобильная связь «Ростелекома» появилась в 34 селах Бурятии

В конце декабря «Ростелеком» запустил в Бурятии оставшиеся три базовые станции, запланированные на 2023 год. Всего в регионе с января этого года оператор обеспечил услугами 34 населенных пункта. Теперь еще у 1 100 жителей появился доступ к мобильной связи и скоростному интернету 4G.Перед Новым годом в сёлах Тохой Джидинского района, Ганзурино Иволгинского района и Бургуй Закаменского района появились сотовая связь и беспроводной интернет. Базовые станции «Ростелекома» подключены по программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), разработанной для деревень с населением от 100 до 500 жителей.«В 2023 году благодаря УНЦ 2.0 связь пришла в 34 села. Все они небольшие, а многие из них — отдаленные. Некоторые расположены в 500 км от Улан-Удэ и в 100 км от районных центров. Голосовая связь и интернет дают возможность семьям, живущим в сельской местности иметь такие же возможности, как и жителям городов: всегда быть в курсе республиканских новостей, проходить дистанционное обучение, общаться с близкими по видеосвязи, совершать покупки на маркетплейсах», — сообщил заместитель председателя правительства Бурятия Евгений Луковников.С 2021 года в рамках реализации программы УЦН 2.0 оператор обеспечил надежный сигнал в 58 населенных пунктах Бурятии, в которых проживает около 20 тысяч человек.«Для обеспечения сёл качественной связью наши специалисты только за этот год построили 43 км оптических линий. Создание современной инфраструктуры способствует дальнейшей цифровизации региона, позволяет оказывать услуги связи и подключать цифровые сервисы, такие как видеонаблюдение и интерактивное телевидение, не только населению, а также в организациях и у предпринимателей. В наступающем году реализация УЦН 2.0 продолжится, уже сформирован список приоритетных населенных пунктов», — сообщил технический директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Баяр Доржиев.На решение, где в первую очередь появится мобильная связь, повлияло мнение жителей Бурятии, проголосовавших на Едином портале госуслуг. В 2023 году в опросе приняли участие 4 500 человек. В итоге были определены 15 сёл, где базовые станции будут запущены в 2024 году.Фото: «Ростелеком»