Общество 29.12.2023 в 17:41

В Улан-Удэ врачи устроили праздник для детей, встречающих Новый год в больнице

В отделения к маленьким пациентам пожаловал Дедушка Мороз
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ врачи устроили праздник для детей, встречающих Новый год в больнице
До Нового года остались считанные дни. Это любимый всеми детьми праздник, связанный с ожиданиями исполнения желаний. И чтобы у детей, находящихся на лечении в стационаре, было новогоднее настроение, по традиции сотрудники больницы, добровольцы и благотворители организовали яркий, волшебный и веселый праздник. Об том рассказали в ДРКБ.

«Для детей онкологического, гематологического и паллиативного отделений наши друзья - Благотворительный Фонд "Пусть всегда буду я!", Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов "Найдал", Доброгород, волонтеры "Люди доброй воли", Совет отцов города Улан-Удэ - организовали яркое и красочное представление с аниматорами, Дедом морозом, Снегурочкой, и конечно, подарками»,

 – добавили в ДРКБ.
При этом, детям Отделений медицинской реабилитации №3 (ул. Модогоева) и №2 (п. Ильинка) подарили праздник невероятная Снежная королева в сопровождении Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Благотворители - региональная общественная организация родителей детей-инвалидов "Найдал" устроили для детей праздничные игры, провели интересные новогодние конкурсы, водили хоровод и дарили подарки.

«К ребятам отделения травматологии и ортопедии пришёл волшебник-Дед Мороз. Для всего хирургического корпуса в роли Дедушки Мороза и Снегурочки выступили врач-хирург Дмитрий Владимирович Васильев и врач травматолог-ортопед Галина Семёновна Архинчеева. Врачи замечательно справились со своей ролью, дети были в восторге от сказочных героев и не хотели их отпускать!» - добавили врачи.





Фото: ДРКБ Улан-Удэ
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