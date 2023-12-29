В Улан-Удэ врачи устроили праздник для детей, встречающих Новый год в больнице

«Для детей онкологического, гематологического и паллиативного отделений наши друзья - Благотворительный Фонд "Пусть всегда буду я!", Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов "Найдал", Доброгород, волонтеры "Люди доброй воли", Совет отцов города Улан-Удэ - организовали яркое и красочное представление с аниматорами, Дедом морозом, Снегурочкой, и конечно, подарками»,

– добавили в ДРКБ.



До Нового года остались считанные дни. Это любимый всеми детьми праздник, связанный с ожиданиями исполнения желаний. И чтобы у детей, находящихся на лечении в стационаре, было новогоднее настроение, по традиции сотрудники больницы, добровольцы и благотворители организовали яркий, волшебный и веселый праздник. Об том рассказали в ДРКБ.При этом, детям Отделений медицинской реабилитации №3 (ул. Модогоева) и №2 (п. Ильинка) подарили праздник невероятная Снежная королева в сопровождении Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Благотворители - региональная общественная организация родителей детей-инвалидов "Найдал" устроили для детей праздничные игры, провели интересные новогодние конкурсы, водили хоровод и дарили подарки.