Общество 29.12.2023 в 21:01

В пригородном с Улан-Удэ селе в преддверии Нового года открылся новый корпус школы

Нижне-Иволгинская средняя школа на 250 мест построена в рамках нацпроекта «Образование»
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В пригородном с Улан-Удэ селе в преддверии Нового года открылся новый корпус школы
Новый корпус Нижне-Иволгинской школы ввели в эксплуатацию в преддверии Нового года в пригороде Улан-Удэ. Занятия в новом здании, построенном в рамках нацпроекта «Образование» по концессии с ПроШколой (группа ВЭБ.РФ), начнутся сразу после новогодних каникул, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

С этим событием учителей и учащихся школы поздравил глава республики Алексей Цыденов.

«Всех поздравляю с открытием школы. Всегда приятно открывать такие учреждения, чтобы у наших детей были условия для развития лучше, чтобы наши дети могли реализовывать все то, что хотят. Ребята, дерзайте, будьте свободны в своем выборе. Благодаря решениям нашего президента ликвидируем третью смену – с учетом этой школы у нас в 2024 году будет построено и открыто 40 новых школ, 44 детских сада. Это огромные стройки и это все благодаря вниманию Владимира Владимировича к нашей республике», - отметил глава республики.

Нижне-Иволгинская средняя школа на 250 мест построена в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Она стала 34-й по счету школой, построенной в Бурятии в период с 2017 по 2023 годы.

«На замечательной ноте у нас завершается Год педагога и наставника, сбылось самое сокровенное желание у всего педагогического состава Нижне-Ииволгинской школы, ветеранов и учеников – мы открываем новое здание. Символично еще и то, что мы открываем новый корпус в год 100-летия этой школы. До марта следующего года будет запущено еще 6 школ и 4 детских сада, построенных с нуля. Один только Иволгинский район получил за текущий год на стройки 9,6 млрд рублей», - сказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.

Классы начального общего образования обособлены в отдельный блок со своим гардеробом и санузлами, имеется игровая. Для учеников 5-11-х классов оборудованы новой мебелью и техникой кабинеты биологии, химии, физики с лаборантскими, кабинеты информатики, русского языка и литературы, математики, истории, географии, ОБЖ, иностранного языка, мастерская по обработке дерева и металла, кабинет домоводства.

Новый корпус школы также включает столовую на 125 мест с пищеблоком, зал хореографии, спортивный зал с тренерской, снарядной, раздевальными комнатами с душевыми кабинами и санузлами, медицинский блок.

Фото: egov-buryatia.ru
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