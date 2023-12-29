В Улан-Удэ «зажглась» главная елка Бурятии

В Улан-Удэ на центральной площади столицы Бурятии сегодня открыли ледовый городок и зажгли главную елку республики. В этом году елочка сменила свой наряд: ее украшает интерактивная гирлянда, сообщили в правительстве республики.Также в городке построена большая горка со световым шатром и маленькие горки для малышей, изготовлены 26 ледовых фигур со светодиодной подсветкой. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей и детей с праздником.«Дорогие земляки, в преддверии Нового года зажигаем главную республиканскую елку. Я хочу всех вас искренне поздравить. Этот год был непростым, но и его мы прошли хорошо. Год был полон испытаний, но также и полон поводов для гордости. Мы справились со всеми вызовами. Хочу всем пожелать всего хорошего. Пусть в новом году наше главное новогоднее желание – скорейшая победа и возвращение наших ребят. В новом году мы будем двигаться вперед. Нас поддерживает президент России. Наша республика сплоченная, сильная, единая. С праздником! С новым годом!» – поздравил собравшихся Алексей Цыденов.Помимо светящейся елки ледовой городок на площади Советов украшают: шесть светодиодных деревьев, 900 шаров и около 200 стробоскопов, светодинамическая дорожка «Млечный путь», состоящая из 600 лампочек, шестиметровый световой шар «Ёлочная игрушка», 26 ледовых фигур со светодиодной подсветкой.Новогодний городок уже собрал много ребятишек. Как отмечают родители, главное – чтобы горки нравилась детям.«Мне елка очень нравится. Там подальше стоит большая горка, вот она самая классная», - делится впечатлениями десятилетний Андрей.«Елка такая красивая, такая яркая, много разноцветных огоньков горит. Мне елочка очень нравится», - рассказывает восьмилетняя Даша.Большая горка украшена световым шатром из 1500 лампочек. Также на площади для удобства установлены четыре обогревателя для рук, сувенирные лавки и точки общепита. Для безопасности горожан, как и в прошлом году, организовано круглосуточное видеонаблюдение за городком, а для контроля за спуском детей с горок с 12:00 до 24:00 будут дежурить специальные контролеры.Завершилось открытие ледового городка яркими выступлениями творческих коллективов Улан-Удэ.Фото: egov-buryatia.ru