Общество 30.12.2023 в 01:56
В Бурятии будут судить группу лже-риэлторов
Пять женщин нанесли клиентам 450 тыс рублей ущерба
Текст: Номер один
В Бурятии прокуратура республики утвердила и направила в суд уголовное дело пяти жительниц республики. Им инкриминируется «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Они обвиняются в совершении 150 преступлений, сообщили в надзорном органе.
По версии следствия, с 2019-го по 2022-й год женщины, действуя в составе организованной группы, прикрываясь работой агентства недвижимости, похищали денежные средства жителей республики. Они размещали в интернете объявления, в которых указывались вымышленные сведения о сдаче в аренду объектов недвижимости. Клиенты же полагали, что оплачивают услуги по аренде реального жилья.
Действиями мнимых риэлторов потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 450 тыс рублей.
Фото: pixabay.com
Они обвиняются в совершении 150 преступлений, сообщили в надзорном органе.
По версии следствия, с 2019-го по 2022-й год женщины, действуя в составе организованной группы, прикрываясь работой агентства недвижимости, похищали денежные средства жителей республики. Они размещали в интернете объявления, в которых указывались вымышленные сведения о сдаче в аренду объектов недвижимости. Клиенты же полагали, что оплачивают услуги по аренде реального жилья.
Действиями мнимых риэлторов потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 450 тыс рублей.
Фото: pixabay.com