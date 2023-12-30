Общество 30.12.2023 в 01:56

В Бурятии будут судить группу лже-риэлторов

Пять женщин нанесли клиентам 450 тыс рублей ущерба
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Текст: Номер один
В Бурятии будут судить группу лже-риэлторов
В Бурятии прокуратура республики утвердила и направила в суд уголовное дело пяти жительниц республики. Им инкриминируется   «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Они обвиняются в совершении 150 преступлений, сообщили в надзорном органе.

По версии следствия, с 2019-го по 2022-й год женщины, действуя в составе организованной группы, прикрываясь работой агентства недвижимости, похищали денежные средства жителей республики. Они размещали в интернете объявления, в которых указывались вымышленные сведения о сдаче в аренду объектов недвижимости. Клиенты же полагали, что оплачивают услуги по аренде реального жилья.

Действиями мнимых риэлторов потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 450 тыс рублей.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность мошенники риэлторы

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