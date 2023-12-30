Резонанс года: от террориста до колонии

Уходящий год был насыщен громкими и скандальными темами, многие из которых наделали шума не только внутри республики, но и за ее пределами. Чего стоит, например, закон о вырубке леса на Байкале, решение об усыплении бродячих собак или теракт на БАМе. Мы решили вспомнить о самых нашумевших из них, лелея надежду, что в будущем году градус напряжения будет поменьше.Одна из самых горячих тем, которая не на шутку взволновала жителей Улан-Удэ, это строительство суперколонии на 3 000 мест за 28 млрд рублей. О проекте стало известно еще весной, когда президент страны Владимир Путин приезжал в Бурятию. На совещании по развитию городов ДФО ему доложили, что в республике планируется объединить несколько колоний и СИЗО в одном крупном объекте и участок под него уже подобрали.Логика властей понятна: убрать из центра Улан-Удэ СИЗО, облагородить набережную. Кроме того, столь крупный объект ФСИН предполагал создание новых рабочих мест, инфраструктуры и прочие блага миллиардных вложений.Но как только стало известно, что колонию построят на Стеклозаводе, жители этого микрорайона сразу же встали на дыбы. В итоге прошли публичные слушания, где присутствующим предложили два варианта: строить колонию на Стеклозаводе или неподалеку от поселка Энергетик, возле ТЭЦ-2. Видимо, на слушаниях было большинство стеклозаводчан, поэтому выбор пал на Энергетик. Впрочем, жители поселка тоже решили бойкотировать строительство, уже собрали 5 тыс. подписей против и продолжают «воевать».Власти же пока отмалчиваются: мол, решение еще не принято, но колония будет в любом случае, а других вариантов кроме Стеклозавода и Энергетика нет.В этом году, как и в предыдущие, много шума было вокруг собачьей темы. Но теперь власти Бурятии серьезно отличились и приковали к себе внимание всей страны.В республике станут усыплять агрессивных собак, вместо того чтобы возвращать их на улицы. Решение принято на уровне главы Бурятии, а позже его утвердил Народный Хурал. На заседании которого начальник Управления ветеринарии Амгалан Дармаев рассказал, что действующий до недавних пор метод ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) все же опасен, так как животные вновь попадают на улицу, а затем сбиваются в стаи и могут представлять угрозу для человека. За последние годы в республике зарегистрировано шесть резонансных случаев нападения, четыре из которых закончились летальным исходом.«Семилетний мальчик в Северобайкальском районе, десятилетняя девочка в селе Заиграево, 80-летняя бабушка в селе Шэнэ-Буса Заиграевского района, 64-летняя женщина в селе Хойтобэе Иволгинского района. По двум случаям гражданам причинен непоправимый моральный и физический ущерб... И здесь неважно, была это владельческая собака или нет», - говорил он.Реакция пошла по всей стране: зоозащитники обвиняли власти Бурятии в живодерстве, а другие регионы начали копировать наш опыт и вводить у себя похожие правила.Еще одна тема, наделавшая шума по всей стране – это поправки в закон об охране Байкала, разрешающие точечные рубки вокруг озера.Власти Бурятии активно продвигали этот законопроект, на этот раз столкнувшись уже с защитниками экологии. С одной стороны, позиция чиновников понятна: из-за тотального запрета на рубку деревьев в районах невозможно построить дорогу, не всегда получается возвести больницу/школу/детсад и так далее. Более того, запреты мешают защищать Байкал – из-за них невозможно построить очистные сооружения, чтобы защитить озеро от загрязненных стоков. Но главное – угроза пожаров, ведь закон запрещает рубить деревья даже для создания противопожарных разрывов.Однако защитники экологии настаивают, что снятие запрета даст карт-бланш нечистым на руку дельцам, которые под видом разрешенных рубок будут «косить» деловой лес и продавать его в Китай. Поэтому поправки разбили общественность на два лагеря: одни требуют дать им права и перестать кошмарить запретами, другие громко протестуют против любых попыток поставить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО под удар.Громкой и скандальной выдалась реконструкция теплотрассы № 3 в Улан-Удэ. Сам проект для Улан-Удэ – огромный, масштабный. Это не текущий ежегодный ремонт, а настоящий прорыв и, хочется верить, первый шаг к наведению порядка в сфере теплоснабжения. По крайней мере на инфраструктурном уровне.Но, как водится, без гвоздей в ботинках не обошлось. Из-за ряда проблем вроде проливных дождей, неучтенных электросетей, на которые время от времени натыкалась строительная техника, а также из-за завода по производству труб, который едва не сорвал мэрии все планы, отопительный сезон мог начаться гораздо позже. Но чиновники подсуетились, встали над душой у подрядчиков и запустились почти вовремя.Конечно, в обещанные сроки жителям, которых пришлось на все лето отключить от горячей воды, вернуть ее не удалось. Но все хорошо, что хорошо кончается.А вот для экс-спикера Хурала Цырена Доржиева все, кажется, идет не очень хорошо. Помимо того, что он не попал в новый созыв парламента, на всю республику прогремел скандал с его сыном.Сейчас в Бурятии активно идет расследование уголовного дела, по которому проходит сын бывшего председателя Хурала Тушин Доржиев. Его подозревают в махинациях с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство школы в Еравнинском районе. Сам же Тушин улетел в Южную Корею и оказался недосягаемым для следствия. И тогда правоохранители заявились к его родителям с обыском.И не зря. По сообщению источников «Номер один», выгодные многомиллионные подряды в Еравнинском и Хоринском районах Тушин Доржиев мог получить не без влияния своего отца. Последний - выходец из Еравнинского района, где и начинал свой карьерный рост, являясь депутатом пяти созывов Народного Хурала. Далее почти полтора десятка лет он возглавлял бюджетный комитет Хурала. В нулевые и десятые годы именно через этот комитет проходило согласование многомиллиардных ассигнований на различные проекты.- Надо отдать должное Цырену Эрдынеевичу, в республике трудно было сравниться с ним по профессионализму в бюджетном процессе - он его прекрасно знал, как и те схемы, которые можно использовать для выбивания и последующего освоения бюджетных средств, - говорит источник в Народном Хурале Бурятии. – Он активно пользовался этим, заваливая деньгами Еравнинский район, который по объему ассигнований из регионального бюджета далеко превосходил соседние. Это позволяло ему легко избираться в Хурал. Кроме того, Доржиев умело играл на противоречиях между оппозиционной частью Хурала и исполнительной властью.В общем, история грустная и мутная. Чем она закончится – пока неизвестно. Но, думается, украденных денег уже не вернешь.Еще целую пригоршню нехороших историй припасла в уходящем году всем известная «Техноложка». Дела, которые происходили во ВСГУТУ, иначе как «мутками» не назовешь.Во-первых, руководство вуза что-то намудрило с охраной – странные договоры с ЧОПами по подозрительным ценам и, главное, сомнительные результаты за немалые деньги.«Отдельно хотим выделить общую ситуацию по обеспечению безопасности объектов ВСГУТУ. Годовая сумма расходов на обеспечение безопасности объектов вуза, непонятно, зачем, увеличена с 45 млн рублей до 70 млн рублей. Мы, как сторожа ВСГУТУ, и мы же охранники ЧОП «Дельта», имея лицензии частных охранников, на период дежурства никогда не были обеспечены ни оружием, ни специальными средствами», — писали неназванные охранники в своем письме в соответствующие органы.Во-вторых, в жалобе председателю Следственного комитета Российской Федерации генералу юстиции Российской Федерации Александру Бастрыкину говорится о том, что во ВСГУТУ был устроен некий чиновник из федерального минобра. Который, фактически не работая, получал неплохую, по местным меркам, зарплату.Там же отмечены странные истории с «мертвыми душами», то есть студентами, которые не учились, но формально числились, а также с, предположительно, гастарбайтерами, которых, непонятно, как и зачем, устроили на учебу во ВСГУТУ.В этом же году на БАМе случился настоящий теракт. Сотрудники ФСБ раскрыли организованный украинскими спецслужбами взрыв в Северомуйском тоннеле.«Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры», – приводит сообщение РИА Новости.Задержанным оказался гражданин Белоруссии 1971 г. р. Следствие считает, что он 29 и 30 ноября совершил подрыв двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам БАМа: «Тайшет – Тында» и «Тайшет – Нерюнгри». Задержали мужчину в Омской области.Задержанный, уточнили в ФСБ, дал признательные показания, заявив, что действовал по заданию соотечественника, проживающего в Литве и работающего на украинские спецслужбы. В тайнике он забрал восемь взрывных устройств, привез их в Бурятию на машине и заложил на цистернах поездов. В спецслужбе пояснили, что взрывчатка сработала, когда составы следовали в Северомуйском тоннеле БАМа и его обводному пути, из-за чего цистерны загорелись, а движение по линии было временно заблокировано.«Товарищ мне написал в телеграм, поинтересовался, как часто я езжу в Россию. Вернее, езжу ли в Россию и когда поеду в следующий раз. Предлагал завезти посылку. Естественно, за вознаграждение. Я с человеком был знаком несколько лет и он внушал доверие. Потом возникли вопросы: что, чего и почему. И он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе. Я согласился, доехал до Северобайкальска, установил устройство, что вызвало повреждение двух составов», - признался он на видео.Еще одна трагедия, особенно для улан-удэнцев – сгоревший торговый центр «Гвоздь». Здесь, правда, о терроризме пока не говорят. Но уголовное дело возбудили, чтобы как следует разобраться в причинах произошедшего.В общем, год был насыщенный, где-то веселый, где-то грустный, местами страшный. Но, главное, мы его пережили и уверенно, но с небольшой опаской, вступаем в следующий.Фото: «Номер один»