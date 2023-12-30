В Бурятии открыли новый мост

Мост через реку Аргада связывает населенный пункт Харгана с региональной дорогой Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. Его первая версия была построена еще в 1963 году и нуждалась в капитальном ремонте. Некоторые конструкции были изношены и частично разрушены.

Осуществить модернизацию удалось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость работ составила 28,6 млн рублей.

«Значение данного моста очень высокое, связывает жителей у. Харгана, жителей заимок с центром поселения с. Барагхан. Открывается перспектива для развития сельского хозяйства, развития пастбищ и сенокосных угодий», - отметил Леонид Будаев.

В настоящее время у местных жителей есть новый надежный мост протяженностью более 90 метров с подъездными путями почти 200 метров. Возвели его из лиственницы. Данный материал считается прочным и долговечным. При надлежащем содержании мост сможет прослужить более полувека.

Фото: тг канал Леонида Будаева